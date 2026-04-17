Lei laboral: patrões chegam a acordo com Governo, UGT não

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EM ATUALIZAÇÃO

Terminou sem acordo a reunião entre Governo, patrões e UGT sobre as alterações à lei laboral, que se realizou esta sexta-feira, um dia depois da Concertação Social, que também tinha terminado sem acordo.

As confederações patronais aproximaram-se da versão final do Governo, mas a UGT entendeu que não estão ainda reunidas as condições para um acordo, remetendo a decisão final após a convocação de um secretariado nacional extraordinário.

A ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, reuniu-se esta sexta-feira com a UGT e as quatro confederações patronais para “pequenas afinações” na legislação laboral.

Na quinta-feira, à saída da reunião de Concertação Social, Palma Ramalho, indicou que o encontro serviu para "partilhar com todos os parceiros sociais a última versão" da proposta de revisão de legislação laboral.