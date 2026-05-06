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Patrões dizem que negociações da concertação social foram marcadas por "medo e falta de verdade"

Agência Lusa , CM
Há 1h e 38min
Armindo Monteiro, presidente da CIP (António Cotrim/Lusa)

Presidente da CIP afirma que existe um objetivo de "confundir e lançar o caos" no debate público, reiterando que não pretende quaisquer alterações que prejudiquem direitos fundamentais dos trabalhadores

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro, afirmou esta quarta-feira que as negociações em sede de concertação social foram marcadas por “medo e falta de verdade”, acusando algumas posições de tentarem gerar “pânico” em torno da discussão.

Armindo Monteiro começou por defender a importância da concertação social como instrumento para negociar políticas laborais, promover a estabilidade social, influenciar decisões governativas e adaptar a economia a desafios como pandemias ou mudanças tecnológicas, criticando, contudo, o clima em que decorreram as negociações recentes.

Segundo o responsável, houve “obrigação de disponibilidade para o diálogo”, sublinhando que a CIP participou ao longo de nove meses no processo negocial, que considerou um “mau exemplo de produtividade”.

“Está em causa o ganha-pão das pessoas”, referiu, criticando o que classificou como tentativas de gerar “pânico” em torno das propostas em discussão.

De acordo com a CIP, a versão final das alterações laborais “não é nada do que se diz”, rejeitando que estejam em causa medidas como despedimento arbitrário, diminuição de direitos parentais, limitação do direito à greve ou quebra da dignidade dos trabalhadores.

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O presidente da CIP considerou que existe um objetivo de “confundir e lançar o caos” no debate público, reiterando que não pretende quaisquer alterações que prejudiquem direitos fundamentais dos trabalhadores.

Ainda assim, a CIP defendeu que uma reforma laboral é “indispensável”, salientando que a proposta inicial sofreu alterações em mais de 100 artigos ao longo do processo negocial.

Temas: Lei laboral Armindo Monteiro CIP Legislação laboral Código do Trabalho

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