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Aguiar Branco aceita reapreciação da perda de nacionalidade

Henrique Machado
Há 42 min
O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco (Lusa/ Miguel A. Lopes)
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Chega insiste na alteração do Código Penal, que prevê a pena acessória de perda de nacionalidade a quem a mesma tenha sido concedida e que entretanto cometa crimes em Portugal

O presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, decidiu acolher o pedido do Chega para reapreciação do decreto do Parlamento com vista à alteração do Código Penal, que prevê a pena acessória de perda de nacionalidade a quem a mesma tenha sido concedida e que entretanto cometa crimes em Portugal - e o processo vai assim seguir para a conferência de líderes de modo a que a reapreciação seja feita em sessão plenária, adianta o Chega através de comunicado. 

Recorde-se que o projeto do Chega para a mesma alteração penal foi inicialmente vetado por a perda de nacionalidade ter sido considerada inconstitucional. 

A ocorrer, será a primeira vez que existe uma reconfirmação do Parlamento após veto do Tribunal Constitucional.

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Temas: Lei da Nacionalidade Nacionalidade Imigrantes Imigração
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Política

Aguiar Branco aceita reapreciação da perda de nacionalidade

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