Aguiar Branco aceita reapreciação da perda de nacionalidade

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Chega insiste na alteração do Código Penal, que prevê a pena acessória de perda de nacionalidade a quem a mesma tenha sido concedida e que entretanto cometa crimes em Portugal

O presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, decidiu acolher o pedido do Chega para reapreciação do decreto do Parlamento com vista à alteração do Código Penal, que prevê a pena acessória de perda de nacionalidade a quem a mesma tenha sido concedida e que entretanto cometa crimes em Portugal - e o processo vai assim seguir para a conferência de líderes de modo a que a reapreciação seja feita em sessão plenária, adianta o Chega através de comunicado.

Recorde-se que o projeto do Chega para a mesma alteração penal foi inicialmente vetado por a perda de nacionalidade ter sido considerada inconstitucional.

A ocorrer, será a primeira vez que existe uma reconfirmação do Parlamento após veto do Tribunal Constitucional.