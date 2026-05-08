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Pureza diz que Governo "soma derrota atrás de derrota" após decisão do Tribunal Constitucional

Agência Lusa , MFP
Há 50 min
O coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, na XIV Convenção Nacional do BE, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, 29 de novembro de 2025. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Líder do BE diz que chumbo do TC pode mostrar a Montenegro "o problema de se transformar numa cópia de Ventura"

O coordenador do Bloco de Esquerda (BE) considerou esta sexta-feira que o Governo “soma derrota atrás de derrota”, após o Tribunal Constitucional (TC) ter voltado a declarar, por unanimidade, inconstitucional a pena acessória de perda da nacionalidade.

“Talvez Montenegro comece a perceber o problema de se transformar numa cópia de Ventura”, apontou José Manuel Pureza, numa publicação na rede social Bluesky.

“Já se sabia que a política contra imigrantes era cruel, agora confirma-se que parte dela é inconstitucional. O Governo soma derrota atrás de derrota”, destacou ainda, em reação à decisão do TC de declarar inconstitucional, por unanimidade, a criação da pena acessória de perda da nacionalidade no Código Penal, por violação dos princípios da igualdade e proporcionalidade.

Já em 15 de dezembro passado, o TC, também por unanimidade, tinha declarado inconstitucional a primeira versão deste decreto, que nas duas vezes foi aprovado no Parlamento com votos a favor de PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.

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O TC apenas admite que a perda da nacionalidade poderá ter conformidade com a Lei Fundamental em casos de prática de crimes contra a segurança do Estado, terrorismo e seu financiamento.

Temas: Lei da nacionalidade Governo Tribunal Constitucional BE José Manuel Pureza
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