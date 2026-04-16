Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Concertação social sem acordo. Mas ministra garante que estão reunidas "condições" para encerrar negociações sobre legislação laboral

Agência Lusa , TFR
Há 10 min
Rosário Palma Ramalho (Lusa)

Segundo a governante, esta última versão contempla "todas as matérias que foram pré-consensualizadas"

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A ministra do Trabalho afirmou esta quinta-feira que Governo e parceiros sociais estão "em condições de encerrar" o processo negocial sobre as alterações à lei laboral e irá reunir-se na sexta-feira com UGT e as quatro confederações para "pequenas afinações".

À saída da reunião de Concertação Social, que terminou sem acordo, a ministra do Trabalho indicou que o encontro serviu para "partilhar com todos os parceiros sociais a última versão" da proposta de revisão de legislação laboral, numa alusão ao facto de a CGTP ter apenas a versão inicial do anteprojeto, apresentada em 24 de julho de 2025.

Segundo a governante, esta última versão contempla "todas as matérias que foram pré-consensualizadas" nas reuniões técnicas que têm decorrido entre Governo, UGT e as quatro confederações empresariais e considerou que estão reunidas as "condições" para "encerrar este processo negocial".

Palma Ramalho confirmou ainda a indicação que tinha sido dada pelos líderes das confederações empresariais de que vai reunir-se na sexta-feira com UGT e 'patrões' para "pequenas afinações".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: legislação laboral Pacote laboral ministra do Trabalho Concertação Social Sindicatos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Concertação social sem acordo. Mas ministra garante que estão reunidas "condições" para encerrar negociações sobre legislação laboral

Há 10 min

Governo quer subir teto de ajustes diretos de serviços até 75 mil euros e de empreitadas até 150 mil

Há 10 min

Governo aprova apoio aos combustíveis para transportadores e pronto-socorro

Há 11 min

Ministra do Trabalho diz que há apenas "2 ou 3 temas" a impedir o acordo de alteração à lei laboral

Há 1h e 51min
Mais Governo

Mais Lidas

É o "início de uma nova fase de cooperação". Reino Unido assina acordo com UE e regressa ao programa Erasmus+

Ontem às 19:43

Exclusivo. Dermatologista do Santa Maria obrigado a devolver 818.756,11€ por cirurgias indevidas

Ontem às 19:59

Previsão aponta para grande descida no preço do gasóleo. Gasolina também deve descer

Hoje às 13:33

Morreu José Luís Tinoco, compositor, pintor, 'arquiteto' de canções como "No teu poema"

Hoje às 08:21

EUA perdem um dos drones mais raros e caros do mundo no Golfo Pérsico

Hoje às 10:31

Sporting mandou uma bola ao poste e quase marcou no último lance mas acabou o sonho europeu

Ontem às 18:33

Doadores dos partidos e campanhas passam a ser secretos

14 abr, 21:53

Jovem de 16 anos detido por violação e sequestro de colegas de turma durante visita de estudo

Hoje às 10:17

TVI "lamenta manipulação grosseira com que as palavras" de Cristina Ferreira foram "interpretadas". Movimento apresenta queixa

Ontem às 22:43

Atleta do Benfica em coma induzido após acidente de carro

Hoje às 13:43

Seguro nomeia cinco novos membros do Conselho de Estado

Hoje às 13:05

Ex-namorada de António Pedro Cerdeira recorda violência doméstica em tribunal. "Levei tanta tareia"

Hoje às 10:50