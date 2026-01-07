Líder da Coreia do Sul diz ter pedido ajuda a Xi Jinping para travar Pyongyang

Agência Lusa , AM
Ontem às 07:39
Lee Jae-myung, candidato a presidente da Coreia do Sul (AP)

Lee Jae-myung também apresentou um plano que inclui o congelamento do programa nuclear de Pyongyang em troca de uma compensação

O Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, afirmou ter pedido ajuda ao homólogo chinês, Xi Jinping, para travar o programa nuclear de Pyongyang, sugerindo um congelamento desse programa em troca de uma compensação.

"Gostaria que a China desempenhasse um papel de mediador nas questões relacionadas com a península coreana, incluindo o programa nuclear norte-coreano. Todos os nossos canais estão completamente bloqueados", disse Lee a Xi.

Lee Jae-myung reuniu-se na segunda-feira com o homólogo chinês em Pequim, um dia após a Coreia do Norte, que possui armas nucleares, ter lançado dois mísseis balísticos no mar do Japão.

Lee foi o primeiro líder sul-coreano a visitar a capital chinesa em seis anos.

Dirigindo-se aos jornalistas em Xangai no final da visita, o responsável sul-coreano disse ter pedido ajuda de Pequim para trazer Pyongyang de volta à mesa de negociações.

Segundo Lee, o líder chinês respondeu exortando Seul a mostrar paciência com o país vizinho, tendo em conta a deterioração das relações entre as dois.

"E eles têm razão. Durante bastante tempo, levámos a cabo ações militares que a Coreia do Norte pode ter percebido como ameaçadoras", admitiu Lee Jae-myung.

O líder sul-coreano também apresentou um plano que inclui o congelamento do programa nuclear de Pyongyang em troca de uma compensação.

"O simples facto de parar no nível atual — sem produção adicional de armas nucleares, sem transferência de materiais nucleares para o estrangeiro e sem desenvolvimento adicional de mísseis balísticos intercontinentais — já seria um progresso", assegurou.

"A longo prazo, não devemos renunciar ao objetivo de uma península coreana desnuclearizada", acrescentou.

O líder afirmou ainda ter pedido a Pequim que transmitisse essa mensagem a Pyongyang e acrescentou que "havia um consenso sobre esses pontos por parte da China".

Algumas horas antes do encontro entre os dois líderes, Pyongyang anunciou ter lançado dois mísseis hipersónicos e preparado as forças nucleares para uma "guerra real.

Temas: Lee Jae-myung China Coreia do Sul Pyongyang

Ásia

Líder da Coreia do Sul diz ter pedido ajuda a Xi Jinping para travar Pyongyang

Ontem às 07:39

China acusa líder de Taiwan de “sabotar a paz” no discurso de Ano Novo

Ontem às 07:18

Dirigente de Hong Kong cancela visita aos EUA quatro horas após anúncio

Ontem às 06:31

Força Aérea de Taiwan procura piloto que se ejetou de um caça F-16

Ontem às 06:03
Mais Ásia

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41