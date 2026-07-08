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Piloto de instrução salta de avião e deixa aluna sozinha a bordo na Argentina

CNN , Jack Guy
Há 1h e 58min
Leandro Bertazzo foi encontrado morto após o incidente de sábado, 4 de julho de 2026 (Leandro Bertazzo)
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Leandro Bertazzo foi encontrado morto após o incidente, mas a aluna de 22 anos conseguiu aterrar em segurança

Um piloto saltou da porta de um avião em movimento e morreu, deixando a aluna que instruía a aterrar a aeronave sozinha.

O instrutor de voo Leandro Andrés Bertazzo, de 42 anos, foi encontrado morto após o incidente, que ocorreu em Toledo, no centro da Argentina, no sábado, segundo um comunicado do Ministério Público do país, divulgado esta terça-feira.

Bertazzo estava a bordo da aeronave Cessna 150 com uma estudante de 22 anos chamada Rosario, informou a afiliada da CNN, TN.

A aluna referiu que Bertazzo lhe disse o seguinte: “Sabes o que tens de fazer, continua”, antes de tirar o auricular e o cinto de segurança, abrir a porta e saltar do avião, relatou a TN.

Eduardo Álvarez, diretor da escola de aviação Flying Parrot Córdoba, onde Bertazzo trabalhava, disse à TN que não havia indícios de que o piloto planeasse atirar-se do avião.

Bertazzo tinha viajado de avião com outro aluno mais cedo nesse dia, disse Álvarez.

“Ele tomou esta decisão trágica a bordo de uma aeronave, com outra pessoa ao seu lado”, disse. “É impossível pensar nisso ou compreender, mas a mente humana é muito complexa.”

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Bertazzo era “uma pessoa linda, com um sorriso maravilhoso”, disse Álvarez. “Estamos surpreendidos com o que aconteceu.”

Abrir a porta de um avião em pleno voo é extremamente difícil, explicou Álvarez, comparando a situação a tentar abrir a porta de um carro a 200 quilómetros por hora.

Rosario, a estudante, conseguiu aterrar o avião em segurança, apesar de estar em “estado de choque total”, acrescentou. A aeronave não sofreu danos, disse Álvarez.

Bertazzo era altamente experiente e também tinha trabalhado como instrutor de voo no Chile, informou a TN.

Os procuradores vão agora investigar os detalhes exatos do incidente que levou à morte de Bertazzo.

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Temas: Leandro Bertazzo Avião
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