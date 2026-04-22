Homem mais rico da Ucrânia compra o apartamento mais caro da história no Mónaco

Há 2h e 29min

Venda foi finalizada em 2024 e o seu preço ultrapassa os 310 milhões de euros

O bilionário ucraniano Rinat Akhmetov, considerado o homem mais rico do seu país, comprou um apartamento de 21 divisões e 2.500 metros quadrados no Mónaco por 471 milhões de euros, uma das transações mais caras da história.

De acordo com uma notícia publicada na terça-feira pela agência Bloomberg, o apartamento ocupa cinco andares no complexo residencial mais luxuoso do principado, "Le Renzo", construído num terreno aterrado no distrito de Maraterra e inaugurado pelo Príncipe Alberto em 2024.

Com vários terraços com vista para o Mediterrâneo, o apartamento conta ainda com uma piscina privada, jacuzzi e pelo menos oito lugares de estacionamento, segundo a agência.

A venda foi finalizada em 2024 e o seu preço ultrapassa os 310 milhões de euros que o promotor imobiliário Nick Candy recebeu pelo seu apartamento no bairro de Chelsea, em Londres, a venda mais cara de residências unifamiliares conhecida até à data.

A Bloomberg estima que Akhmetov, que dirige um conglomerado industrial com investimentos em metalurgia, mineração e energia, possua uma fortuna de cerca de 6 mil milhões de euros.

Os seus investimentos imobiliários já geraram bastante discussão. Em 2019, adquiriu a Villa Les Cèdres, na Riviera Francesa, antiga residência do Rei Leopoldo II da Bélgica, por 200 milhões de euros.