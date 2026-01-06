Suíça. Bar Le Constellation estava sem inspeção há cinco anos

Andreia Miranda
6 jan, 09:42
Bar Le Constellation, Suíça


 

Incêndio terá sido provocado por faíscas decorativas colocadas demasiado perto do teto

As autoridades confirmaram que o bar Le Constellation não foi alvo de qualquer inspeção de segurança, auditoria ou investigação durante cinco anos. Em conferência de imprensa, citada pela BBC, o autarca da cidade de Crans-Montana reconheceu não ter, para já, uma explicação para essa falha, manifestou pesar pelo sucedido e admitiu que a câmara terá de assumir responsabilidades, sublinhando que a situação já foi comunicada ao Governo.

No entanto, garantiu que não se vai demitir do cargo.

"Não me vou demitir, não, e não quero", afirmou Nicolas Feraud, acrescentando que a sua equipa foi eleita pela população de Crans-Montana e “não vamos abandonar o navio neste momento” uma vez que têm de estar presentes para ajudar os residentes.

O incêndio terá sido provocado por faíscas decorativas colocadas demasiado perto do teto. Perante esta conclusão, as autoridades locais anunciaram a proibição imediata de todos os tipos de faíscas em espaços de diversão noturna da região.

Na conferência de imprensa foi ainda revelado que havia duas saídas no bar que se incendiaram e que para a dimensão do bar, não era necessário um alarme de incêndio.

O presidente da câmara de Crans-Montana afirmou que cabe aos proprietários do bar Le Constellation garantir o cumprimento das regras de segurança, incluindo o controlo do número de pessoas no interior do espaço. Segundo Nicolas Feraud, a verificação do respeito pelos limites legais de lotação é da responsabilidade da gerência do estabelecimento, cabendo à justiça apurar eventuais responsabilidades pelo incêndio mortal.

O edifício, construído em 1977, foi alvo de uma ampliação em 2015 para incluir uma esplanada exterior coberta. As inspeções realizadas na altura incidiram apenas sobre essa zona exterior, não tendo avaliado as alterações no interior.

Segundo o presidente da câmara, as revisões anuais costumam avaliar riscos de incêndio em áreas como cozinhas e verificar equipamentos de segurança, mas a legislação em vigor não prevê a análise de materiais de insonorização nos tetos.

As autoridades esclareceram que, quando os donos do bar solicitaram o alargamento do horário de funcionamento, foram feitas verificações relacionadas com os níveis de ruído, mas nunca “verificou o estado dos painéis de espuma e se eram à prova de fogo”. As imagens do interior do espaço mostram que o teto estava coberto com esse tipo de material, que terá ardido depois de ter sido atingido por faíscas decorativas usadas no interior do bar.

O autarca garantiu que os serviços municipais teriam atuado de imediato caso tivessem sido alertados para problemas de segurança, acrescentando ainda que teria sido preferível que eventuais preocupações tivessem sido comunicadas antes da tragédia, sublinhando que as críticas surgiram apenas depois do incêndio.

"Teria gostado muito mais que estas pessoas viessem gritar à minha porta e dissessem que esta é uma questão de “não se, mas quando”. É muito fácil vir chorar e gritar agora contra nós, mas e antes?", afirmou Feraud.

A câmara municipal reforça que está a colaborar com as autoridades e que a determinação de responsabilidades cabe agora aos tribunais.

A autarquia está a colaborar com a gerência do bar para apurar o que aconteceu, garantindo transparência, enquanto a determinação de responsabilidades caberá às autoridades competentes. Foi ainda ordenada uma auditoria a todos os estabelecimentos da zona e o reforço das inspeções de segurança.

O incêndio fez 40 mortos e mais de cem feridos.

Temas: Le Constellation Mortos Incêndio Feridos Crans-Montana

Europa

O que se sabe sobre a apreensão pelos EUA de um petroleiro de bandeira russa

Há 8 min

UE lamenta abandono da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Clima pelos EUA

Há 1h e 4min

GUERRA AO MINUTO | Mais de um milhão de casas na Ucrânia sem energia e água após ataque russo

Há 1h e 26min

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
Mais Europa

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00