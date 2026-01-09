Tragédia na Suíça: dono do bar onde morreram 40 pessoas detido por perigo de fuga

Ontem às 15:39

Jacques Moretti e a mulher são suspeitos de vários homicídios por negligência

O dono do bar Le Constellation, onde morreram 40 pessoas num incêndio trágico ocorrido na noite da Passagem de Ano em Crans-Montana, na Suíça, foi detido e vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.

De acordo com o site suíço 24 Heures, Jacques Moretti é visto pelo Ministério Público como uma figura central da tragédia que matou dezenas de pessoas, incluindo vários jovens.

A detenção ocorreu na tarde desta sexta-feira, já depois de o dono do bar ter sido levado para interrogatório para explicar o que aconteceu naquela noite.

A medida ainda deve ser confirmada pelo tribunal do cantão de Valais.

De acordo com o Ministério Público, o risco de fuga de Jacques Moretti justifica a prisão preventiva.

Jacques Moretti e a mulher, Jessica, são suspeitos de vários homicídios por negligência, depois de já terem sido detetadas várias falhas na noite da tragédia, desde a causa do incêndio à ausência de um plano de evacuação eficaz.

De recordar que tudo aponta que a origem do fogo foram pequenos foguetes instalados em garrafas de champanhe que acabaram por pegar fogo à cobertura do edifício, originando um fenómeno chamado flashover, em que o incêndio se propaga com grande rapidez.

Em comunicado emitido pelos seus advogados ainda antes da detenção, o casal assegurou que tem "confiança total nos investigadores para fazer toda a luz e dissipar as interrogações".