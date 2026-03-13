Homem morre atropelado por camião na Póvoa de Varzim

Agência Lusa , AM
Há 2h e 24min
Acidente

Vítima mortal é o condutor do pesado

Um homem morreu atropelado por um veículo pesado quando procedia à sua reparação, na via pública, em Laúndos, no concelho da Póvoa de Varzim, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disse que a vítima mortal é o próprio condutor do pesado.

“O homem ter-se-á apercebido, em andamento, de alguma avaria no veículo, tendo parado o camião para tentar resolver a situação”, referiu.

A mesma fonte disse desconhecer as circunstâncias em que o acidente aconteceu, presumindo-se, no entanto, que o veículo se deslocou no momento em que a vítima procedia a trabalhos de reparação.

O atropelamento aconteceu cerca das 08:00, tendo-se deslocado para o local elementos dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, do INEM, da GNR e da Cruz Vermelha.

O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.

