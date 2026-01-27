Lisboa: dois irmãos acusados de matar o pai ficam em liberdade

Há 1h e 18min

Despacho contém duras críticas à atuação do Ministério Público

Os dois irmãos acusados de matar o pai nas Laranjeiras, em Lisboa, a 29 de abril do ano passado, ficaram em liberdade após decisão tomada esta terça-feira, na leitura da decisão instrutória do processo. O despacho contém duras críticas à atuação do Ministério Público.

Durante a sessão, a juíza de instrução criminal revogou a medida de coação, considerando que já não se verificam os pressupostos legais que justificavam a sua manutenção.

Na mesma decisão, o tribunal determinou que a mãe dos arguidos não será pronunciada pelo crime de homicídio qualificado. A acusação de profanação de cadáver foi afastada relativamente à mãe e aos dois jovens.

Os irmãos viram ainda cair a qualificação do crime de homicídio, depois de a juíza ter tido em conta o contexto de alegada violência doméstica prolongada no seio familiar.

No despacho instrutório, a juíza considera que o despacho de acusação é omisso quanto ao contexto familiar anterior aos factos, sublinhando que existem indícios de que a mãe foi vítima de violência doméstica, injúrias e maus-tratos, situação que também afetava os filhos e que seria do conhecimento de familiares e vizinhos.

As defesas dos arguidos requereram a intervenção de um tribunal de júri, pedido que será apreciado na fase seguinte do processo.

Recorde-se que, em tribunal, os dois jovens admitiram a prática do crime, mas alegaram ter agido em legítima defesa, própria e da mãe, afirmando que o pai exercia violência continuada sobre a família.

Segundo a acusação inicial do Ministério Público, o homem terá morrido por asfixia, após ter sido agredido com um martelo. Depois da morte, o corpo foi escondido num armário da habitação, tendo a família apenas comunicado os factos às autoridades três dias depois.

Com a decisão agora conhecida, os dois irmãos aguardam o desenrolar do processo em liberdade.