Lisboa: dois irmãos acusados de matar o pai ficam em liberdade

Daniela Rodrigues
Há 1h e 18min
Sala de audiências

Despacho contém duras críticas à atuação do Ministério Público

Os dois irmãos acusados de matar o pai nas Laranjeiras, em Lisboa, a 29 de abril do ano passado, ficaram em liberdade após decisão tomada esta terça-feira, na leitura da decisão instrutória do processo. O despacho contém duras críticas à atuação do Ministério Público.

Durante a sessão, a juíza de instrução criminal revogou a medida de coação, considerando que já não se verificam os pressupostos legais que justificavam a sua manutenção.

Na mesma decisão, o tribunal determinou que a mãe dos arguidos não será pronunciada pelo crime de homicídio qualificado. A acusação de profanação de cadáver foi afastada relativamente à mãe e aos dois jovens.

Os irmãos viram ainda cair a qualificação do crime de homicídio, depois de a juíza ter tido em conta o contexto de alegada violência doméstica prolongada no seio familiar.

No despacho instrutório, a juíza considera que o despacho de acusação é omisso quanto ao contexto familiar anterior aos factos, sublinhando que existem indícios de que a mãe foi vítima de violência doméstica, injúrias e maus-tratos, situação que também afetava os filhos e que seria do conhecimento de familiares e vizinhos.

As defesas dos arguidos requereram a intervenção de um tribunal de júri, pedido que será apreciado na fase seguinte do processo.

Recorde-se que, em tribunal, os dois jovens admitiram a prática do crime, mas alegaram ter agido em legítima defesa, própria e da mãe, afirmando que o pai exercia violência continuada sobre a família.

Segundo a acusação inicial do Ministério Público, o homem terá morrido por asfixia, após ter sido agredido com um martelo. Depois da morte, o corpo foi escondido num armário da habitação, tendo a família apenas comunicado os factos às autoridades três dias depois.

Com a decisão agora conhecida, os dois irmãos aguardam o desenrolar do processo em liberdade.

Temas: Laranjeiras Homicídio Lisboa

Crime e Justiça

Lisboa: dois irmãos acusados de matar o pai ficam em liberdade

Há 1h e 18min

Ficou sem seis mil euros em roubo por esticão em Matosinhos

Hoje às 12:28

ASAE apreende 6.834 litros de vinho que não cumpria legislação aplicável

Hoje às 11:49

Novo tiroteio na Amadora agrava clima de insegurança

Hoje às 08:02
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Ontem às 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

Ontem às 19:12

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

Ontem às 15:48

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Hoje às 09:46

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

Há 3h e 42min

Rajadas podem atingir os 160 km/h esta noite. Proteção Civil em estado de prontidão máximo devido a "ciclogénese explosiva"

Hoje às 12:39

Militar de 23 anos morre em Lamego durante prova noturna do curso de Operações Especiais no rio Balsemão

Hoje às 09:23

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

Ontem às 14:01

Durou menos de um mês: a nova presidente da Venezuela está "farta" das ordens dos EUA

Ontem às 12:21

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Explosão em prédio em Coimbra faz cinco feridos, um em estado grave

Hoje às 10:54

Depois da Ingrid, é a vez de a tempestade Joseph trazer chuva, neve, vento e ondas gigantes a Portugal

Ontem às 08:59