Sem condições de higiene e segurança: lar ilegal encerrado no Pinhal Novo

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Instalações acolhiam 13 idosos

A GNR e a Segurança Social encerraram um lar ilegal onde estavam alojados 13 idosos sem condições adequadas de higiene e segurança, no Pinhal Novo, concelho de Palmela, informou esta sexta-feira a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana (GNR) informou que o encerramento do lar ilegal ocorreu na quinta-feira, na sequência de uma investigação que decorria há cerca de 15 dias e que permitiu apurar que a estrutura residencial funcionava sem qualquer licenciamento.

De acordo com a GNR, na operação realizada pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Setúbal, em articulação com a Segurança Social, verificou-se que o lar não só estava ilegal, como também não reunia “condições de salubridade, higiene e número adequado de cuidadores para garantir o bem-estar e a segurança dos utentes”.

“Atendendo à exposição dos idosos a condições suscetíveis de colocar em risco a sua saúde e segurança, bem como à inexistência das condições gerais de funcionamento legalmente exigidas, foi determinado pela equipa da Segurança Social presente no local o encerramento imediato da estrutura”, lê-se no comunicado.

A GNR adiantou que os familiares dos utentes foram contactados e que foram identificadas alternativas de acolhimento, de acordo com as vagas disponíveis.