Falta de trabalhadores faz disparar preços nos lares e agrava pressão sobre famílias

CNN Portugal , AM
Há 34 min
Lar de Idosos (José Sena Goulão/Lusa)

REVISTA DE IMPRENSA || Há casos em que os custos mensais aumentaram centenas de euros em poucos anos

A escassez de mão de obra nos lares privados para idosos está a provocar aumentos acentuados nas mensalidades, colocando muitas famílias numa situação de forte pressão financeira e emocional. De acordo com o Jornal de Notícias, a União das Misericórdias Portuguesas confirma a tendência e aponta a dificuldade em contratar trabalhadores como o principal fator para a subida dos preços.

Há casos em que os custos mensais aumentaram centenas de euros em poucos anos, com atualizações sucessivas muito acima da inflação. As instituições justificam os aumentos com o agravamento dos custos da infraestrutura e, sobretudo, com a necessidade de subir salários para conseguir atrair e reter profissionais num setor marcado pela falta de recursos humanos.

No setor privado, os preços não são tabelados e variam de acordo com a região e a oferta disponível, podendo oscilar entre valores médios elevados. 

Representantes do setor social distinguem esta realidade da das instituições de solidariedade social, onde existem regras de comparticipação pública e limites à contribuição dos utentes, oferecendo maior proteção a quem tem rendimentos mais baixos. No privado, essas salvaguardas não existem.

