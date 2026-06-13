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Lar clandestino em São João das Lampas encerrado por condições de perigo para os idosos

Agência Lusa , MCC
Há 51 min
Idoso em unidade de cuidados continuados
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Encontravam-se 22 idosos no local

Um lar clandestino em São João das Lampas, concelho de Sintra, com 22 idosos, foi quinta-feira encerrado “de forma urgente e imediata” pelo Instituto da Segurança Social, anunciou hoje a instituição.

Neste lar clandestino, situado em Areias, São João das Lampas, encontravam-se 22 idosos (13 do sexo feminino e 9 do sexo masculino), com idades compreendidas entre os 62 e os 95 anos.

No local foi constatado que as condições em que os idosos se encontravam acolhidos “constituíam um perigo iminente para a sua segurança, integridade física, saúde, conforto e bem-estar”, pelo que foi determinado o encerramento imediato e coercivo do lar clandestino.

No decurso desta ação, a equipa da Segurança Social sinalizou vaga para todos os idosos e contactou as respetivas famílias, sensibilizando-as para a necessidade de assegurar o acolhimento em respostas sociais licenciadas.

Oito idosos foram integrados pelo Instituto da Segurança Social em respostas sociais condignas e 14 ficaram ao cuidado de familiares.

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A ação foi realizada ao abrigo de mandado judicial, tendo em conta indícios de reincidência por parte dos proprietários do estabelecimento, e contou com a presença da equipa de inspeção do Instituto da Segurança Social, da GNR e da Autoridade de Saúde, prossegue o comunicado da Segurança Social portuguesa.

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