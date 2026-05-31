"Sempre acreditei que ia sobreviver". Como os sobreviventes da gruta do Laos encontraram a coragem para se salvarem

Há 2h e 23min

Famintos e fracos, os sobreviventes das cavernas do Laos amontoaram-se na escuridão húmida durante 11 dias, agarrando-se à esperança enquanto uma parede de água lhes bloqueava a saída.

Quando perceberam que a água finalmente começava a baixar, encontraram, de alguma forma, forças para tentar uma fuga ousada, sem qualquer ajuda - o que surpreendeu a equipa de resgate à superfície quando apareceram na entrada da caverna no sábado.

A coragem nasceu do medo, conta um dos sobreviventes à CNN numa entrevista exclusiva. Um membro do grupo, que tinha entrado na gruta à procura de ouro, foi guiado para um local seguro por uma equipa multinacional de especialistas em grutas, utilizando equipamento de mergulho, um dia antes.

Através de túneis estreitos e traiçoeiros, alguns alagados e frios o suficiente para justificar o uso de fatos de mergulho, outros tão apertados que o oxigénio era escasso, os homens percorreram 260 metros, desde a câmara onde estavam presos até à entrada da caverna, uma distância equivalente à altura de um edifício de 78 andares.

Um membro do grupo, que tinha entrado na caverna à procura de ouro, foi conduzido em segurança por uma equipa multinacional de especialistas em cavernas, utilizando equipamento de mergulho, um dia antes. Os outros quatro foram deixados à espera que as condições fossem suficientemente seguras.

"Tive medo porque estávamos lá sozinhos", diz Mee Singfamalai, um barbeiro de 23 anos, à CNN a partir do Hospital Long Tieng, onde está a recuperar.

"Já estávamos lá há muito tempo e a água tinha secado. Estava demasiado frio lá dentro, por isso decidimos sair a rastejar", explica Mee.

A água tinha pelo menos um metro de profundidade em secções da gruta.

"Às vezes tínhamos de mergulhar, outras vezes tínhamos de rastejar. Rastejámos lentamente. A passagem era quase do tamanho de uma pessoa".

Os socorristas chegaram ao grupo de cinco pessoas na quarta-feira, uma semana depois de terem entrado na gruta e ficado presos quando uma forte chuva caiu sobre a selva, durante o húmido verão do Laos.

Exaustos e sobrevivendo apenas com água, dormiram o mais que puderam e rezaram para que a salvação chegasse.

"Dormimos abraçados uns aos outros. Quatro ou cinco de nós", recorda. "Ajudou muito. Não tínhamos cobertores".

E agarraram-se à esperança de se reencontrarem com os seus entes queridos para se distraírem da fome.

"Sempre acreditei que ia sobreviver. Tive de regressar para ver as minhas irmãs e a minha mãe", conta Mee. "Quando saímos à rua e vimos as pessoas a aplaudir-nos, senti que me tinha sido dada uma nova vida. Foi impressionante. De repente, fiquei com esperança".

Facebook/Zom Tanaphun Phithukkul, Obtido pela CNN

Esta tortuosa provação marcou a primeira vez que Mee entrou nesta gruta, localizada na parte inferior de um projeto mineiro perto da aldeia de Long Tieng, a horas de distância das cidades mais próximas e em estradas lamacentas que foram danificadas pela estação das chuvas.

Nos últimos anos, a economia mineira informal expandiu-se em algumas partes do Laos, sobretudo nas regiões remotas de calcário e nas bacias hidrográficas, onde os meios de subsistência formais são escassos e a aplicação da lei é limitada.

Depois de já terem encontrado ouro noutro local, Mee e os amigos decidiram tentar a sua sorte na gruta, na esperança de ganharem algum dinheiro.

Esta imagem de vídeo fornecida pelo Metta Tham Rescue Kalasin mostra as equipas de salvamento a evacuar Mued, o primeiro de cinco aldeões que ficaram presos numa gruta na província de Xaisomboun, no Laos, em 29 de maio. Metta Tham Rescue Kalasin via AP

"Somos aldeões. Vamos para as montanhas para ganhar a vida. Ouvimos dizer que havia ouro, por isso fomos à procura dele. Depois, a gruta inundou-se e não conseguimos sair".

Mee diz estar grato a "toda a gente que o ajudou a sobreviver".

Para salvar os homens, foi montado um enorme esforço de salvamento, que envolveu mergulhadores de todo o mundo, grandes bombas para drenar a água da gruta e maquinaria pesada para abrir estradas improvisadas até ao local remoto.

Quando lhe perguntaram se voltaria a aventurar-se na gruta, Mee responde: "Nunca." "Teriam de me enviar para a morte se me quisessem obrigar a entrar", acrescenta.

Nenhum dos aldeões tinha experiência prévia de mergulho, mas foram confrontados com a realidade infernal de sair de um labirinto subterrâneo inundado.

Lam, outro sobrevivente que saiu em segurança, refere que ser libertado da gruta foi "como ter uma segunda oportunidade na vida".

"A pobreza é assustadora. Foi por isso que lutámos tanto para sobreviver e continuar", afirmou numa publicação nas redes sociais.

Depois de sair da gruta, a primeira coisa que Mee comeu foi congee, uma papa de arroz asiática saborosa. Ainda só pode comer alimentos moles enquanto recupera no hospital. Dois outros homens do grupo ficaram feridos e sofriam de dores e inflamação no lado direito, explica Mee, acrescentando que o seu estado melhorou com a medicação.

As operações de resgate continuam

De volta ao local da mina, a missão de salvamento continua incompleta.

Dois aldeões, que se pensa terem entrado no sistema de cavernas antes dos cinco homens resgatados, ainda estão desaparecidos, com as famílias a manterem uma vigília na base de resgate.

O grupo de Mee não se cruzou com os homens e ele acredita que eles entraram por uma parte diferente da gruta.

A equipa de mergulho de resgate - alguns dos quais trouxeram uma experiência inestimável de um dramático resgate em cavernas na vizinha Tailândia em 2018 - foi convidada a regressar ao local da caverna no domingo de manhã para se preparar para uma potencial missão de busca mais profunda na rede de cavernas para o par.

Nesta imagem fornecida pela Unidade de Resgate Metta Tham Kalasin, a 29 de maio, mergulhadores especializados trabalham para resgatar um grupo de homens presos numa gruta na província de Xaisomboun, no Laos. Metta Tham Kalasin Rescue/Handout/Getty Images

Um mapa dos sobreviventes forneceu informações cruciais sobre a disposição da gruta, revelando outra câmara que poderá ser o local onde o casal se refugiou.

"Pelo que sabemos, há uma bolsa de ar significativa que fica consideravelmente mais à frente, a cerca de 100 metros, através de uma passagem bastante letal", explica o mergulhador australiano Josh Richards à CNN.

Essa passagem "ainda mais apertada e desagradável" fica para além do local que os mergulhadores atravessaram até agora e é o "único sítio onde ainda podem estar", refere Richards.

As equipas de salvamento voltaram a entrar numa câmara da gruta no domingo, mas a operação foi posteriormente suspensa devido à subida do nível das águas causada pelas fortes chuvas, o que pôs em risco a segurança da equipa.