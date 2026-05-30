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Resgatados mais quatro sobreviventes da gruta inundada no Laos: conseguiram sair pelo próprio pé

CNN , Will Ripley
Há 36 min
Sobreviventes Laos
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Um dos mergulhadores responsáveis pela operação descreve o acontecimento como um "milagre". Ainda há duas vítimas presas na gruta

A equipa internacional de resgate retirou este sábado à tarde os quatro homens que permaneciam na gruta inundada no Laos, segundo o mergulhador australiano Josh Richards.

A notícia surge um dia depois de um dos sobreviventes ter sido conduzido em segurança para o exterior, na noite de sexta-feira.

 

O mergulhador francês Robin Cuesta descreveu esse primeiro resgate como um "milagre", sublinhando a extrema dificuldade da operação, agravada pelo estado de fraqueza dos homens após vários dias sem comida nem água e pela sua falta de formação em mergulho.

Os especialistas tinham alertado que a missão seria extremamente complexa e dependente das condições no local, não prevendo inicialmente conseguir retirar todos os homens durante o sábado.

Os socorristas preparavam-se para entrar na gruta esta manhã para auxiliar as quatro vítimas ainda retidos, mas, antes de a equipa os alcançar, os sobreviventes conseguiram sair pelos próprios meios, caminhando e rastejando até ao exterior, explicou Bounkham Luanglath, da Associação Popular de Voluntários do Laos.

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A descida significativa do nível da água permitiu-lhes abandonar a gruta sem ajuda direta.

Apesar de cinco homens já terem sido resgatados, continuam desaparecidas duas vítimas.

Acredita-se que estes tenham entrado na gruta separadamente dos cinco sobreviventes encontrados juntos.

A equipa de resgate está agora a avaliar a situação e a definir os próximos passos das buscas.

Segundo o mergulhador malaio Lee Kian Lie, os operacionais tentam deslocar equipamento mais para o interior da gruta para bombear mais água antes de procurarem os dois desaparecidos.

Em simultâneo, equipas de busca exploram outro lado da montanha.

Habitantes locais relataram anteriormente que algumas pessoas terão entrado numa zona próxima do local onde os dois desaparecidos poderão estar e que daí se ouviam vozes e ruídos de veículos.

Os socorristas procuram agora localizar essa área e determinar se existe uma rota alternativa que permita chegar aos dois homens desaparecidos.

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Temas: Laos Gruta Retirados Sobreviventes Mergulhadores
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