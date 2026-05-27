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"Não chorem, não chorem!" Cinco pessoas encontradas com vida após uma semana presas em gruta inundada no Laos

CNN , Kocha Olarn, Sophie Tanno e Chris Lau
Há 1h e 15min
Resgate no Laos. CNN

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Laos, gruta inundada, resgate, sobreviventes, mergulhadores, Xaisomboun, operação de salvamento, inundações, Tailândia, CNN Portugal

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Há ainda dois desaparecidos. O grupo tinha entrado na gruta na passada quarta-feira à procura de ouro, mas chuvas intensas provocaram inundações repentinas que bloquearam a saída

Cinco das sete pessoas que estão presas há uma semana numa gruta inundada no Laos foram encontradas com vida, anunciaram esta quarta-feira as equipas de resgate.

As vítimas foram localizadas por mergulhadores especialistas em exploração de grutas e continuam, para já, retidas numa cavidade subterrânea na província de Xaisomboun, no centro do Laos, enquanto prosseguem as buscas pelas duas pessoas ainda desaparecidas.

“Cinco pessoas foram encontradas em segurança. As buscas continuam pelas duas restantes”, escreveu no Facebook o mergulhador tailandês Kengkad Bongkawong, pelas 16:30 locais.

Um grupo de resgate do Laos, o Rescue Volunteer for People, afirmou que os cinco encontrados estão “vivos e todos em segurança”.

Bongkawong disse à CNN, na terça-feira, que assim que os sobreviventes fossem encontrados receberiam uma avaliação física, além de alimentos líquidos e em gel. Só depois será definido um plano para a sua retirada.

A operação de extração deverá revelar-se particularmente difícil. Para chegar às vítimas, os socorristas terão tido de atravessar um túnel com cerca de 340 metros, segundo o Centro de Comando e Controlo Metta Tham Kalasin (MTK), uma das organizações que coordena o resgate.

Algumas zonas do túnel, completamente às escuras e parcialmente inundadas, parecem extremamente estreitas, com uma largura aproximada de 58 centímetros. Um dos socorristas revelou ter sido obrigado, em determinado momento, a retirar o equipamento para conseguir passar e alcançar a secção seguinte da gruta.

Imagens captadas com uma câmara GoPro mostram os socorristas a chegar junto de cinco dos sete desaparecidos, dizendo-lhes: “Não chorem, não chorem!”

Os habitantes locais tinham entrado na gruta na passada quarta-feira à procura de ouro, mas chuvas intensas provocaram inundações repentinas que bloquearam a saída, avançou a Associated Press, citando equipas de resgate do Laos e da Tailândia.

A perigosa operação de salvamento foi lançada em condições cada vez mais adversas. Segundo a agência estatal Lao News Agency, acredita-se que as vítimas estejam retidas numa “plataforma elevada no interior da gruta que beneficia de fluxo contínuo de ar”.

As equipas de resgate disseram anteriormente à CNN que mais de 100 pessoas participam na operação, incluindo 15 mergulhadores experientes e especialistas envolvidos no dramático salvamento da equipa juvenil de futebol presa numa gruta na Tailândia, em 2018.

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Temas: Laos Gruta inundada
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