Primeiro sobrevivente resgatado ileso de caverna inundada no Laos

Há 2h e 12min

Uma dramática operação de resgate está em curso dentro de uma caverna inundada no centro do Laos, onde um grupo de cinco locais ficou preso no subsolo, enquanto mergulhadores correm contra o tempo e as temperaturas frias para resgatá-los em segurança

Um dos cinco sobreviventes encontrados vivos numa caverna inundada no Laos foi resgatado em segurança esta sexta-feira, anuncia um dos socorristas.

O sobrevivente foi retirado da câmara inundada já durante a noite (são mais seis horas no Laos), guiado por um mergulhador de resgate de uma equipa multinacional.

Outras quatro pessoas permanecem no interior da caverna e aguardam avaliação antes da evacuação, escreveu Kengkad Bongkawong, chefe da equipa de resgate Metta Tham Kalasin, no Facebook.

As buscas pelos dois desaparecidos serão retomadas no sábado.

Uma dramática operação de resgate está em curso dentro de uma caverna inundada no centro do Laos, onde um grupo de cinco locais ficou preso no subsolo, enquanto mergulhadores correm contra o tempo e as temperaturas frias para resgatá-los em segurança.

Os socorristas aguardam ao lado de várias ambulâncias, prontos para transportar a vítima.

Estes são os desafios da operação de resgate:

O percurso até a entrada é lento e perigoso, com mergulhadores experientes a demorarem até duas horas para percorrer todo o trajeto;

Os socorristas dentro da caverna têm treinado os moradores presos no uso de equipamentos de mergulho, ajudando-os a vestir roupas de neoprene e ensinando-os a moverem-se pelas passagens submersas, segurando-se nas pernas de mergulhadores experientes que os guiam na escuridão;

As condições no subsolo são perigosas: a água é gelada, a visibilidade é precária e as câmaras estreitas e inundadas - algumas com apenas 60 centímetros, a largura de um frigorífico comum — não permitem erros.

De acordo com as autoridades, os cinco homens aventuraram-se na caverna há mais de uma semana, atraídos pela promessa de depósitos de ouro.

Uma chuva torrencial causou inundações repentinas dentro do sistema de cavernas e bloqueou a saída dos homens. Acredita-se que outras duas pessoas tenham entrado na caverna anteriormente, sem ligação aos cinco, e continuam desaparecidas.