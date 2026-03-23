Avião da Air Canada e veículo de bombeiros colidem em aeroporto de Nova Iorque

Há pelo menos quatro feridos
Um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros colidiram na noite de domingo no aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, tendo deixado vários feridos e as operações aeroportuárias suspensas.
Segundo a NBC News, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, incluindo dois agentes da Polícia da Autoridade Portuária, que foram levados para hospitais da região, com fraturas. O piloto e o copiloto também ficaram feridos com gravidade.
Até ao momento, as autoridades dos Estados Unidos não se pronunciaram sobre as causas.
A colisão ocorreu na pista quatro, quando a aeronave CRJ-900 da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar.
O aeroporto encontra-se encerrado.
At approximately 11:40 p.m. on Sunday, a Jazz Aviation flight operating on behalf of Air Canada was involved in an incident on Runway 4 at LaGuardia Airport in which the aircraft struck a Port Authority Aircraft Rescue and Firefighting vehicle that was responding to a separate…— LaGuardia Airport (@LGAairport) March 23, 2026