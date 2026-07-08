MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Contra "turistas mal-educados". Quem andar em tronco nu ou fato de banho na rua vai pagar multa de muitos euros neste pequeno paraíso italiano

CNN Portugal , TFR
Há 35 min
Os turistas apreciam as vistas sobre o Lago de Como na pitoresca aldeia de Varenna. Foto: BTWImages/Alamy
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Varenna, junto ao Lago de Como, considera que "a qualidade de vida dos residentes não pode ser sacrificada no altar do turismo de massas"

Os turistas que circulem em tronco nu ou apenas em fato de banho pelas ruas de Varenna, uma vila piscatória nas margens do Lago de Como, em Itália, passam agora a arriscar multas entre 50 e 200 euros.

A medida surge como resposta ao crescente fluxo de visitantes e pretende preservar a imagem da localidade e a qualidade de vida dos cerca de 650 habitantes, assim como "reprimir turistas mal-educados".

As novas regras determinam que roupas de praia apenas podem ser usadas nas zonas balneares junto ao lago ou durante passeios de barco. Além disso, segundo o The Guardian, os grupos turísticos ficam limitados a um máximo de 25 pessoas e os guias deixam de poder recorrer a altifalantes, numa tentativa de reduzir o impacto do turismo nas estreitas ruas empedradas da vila. 

O presidente da câmara de Varenna, Mauro Manzoni, justificou a decisão afirmando que a localidade recebe centenas de milhares de visitantes todos os anos, mas sublinhou que "a qualidade de vida dos residentes não pode ser sacrificada no altar do turismo de massas".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Varenna é uma vila maravilhosa e temos orgulho em receber, todos os anos, centenas de milhares de visitantes de todo o mundo", afirmou o autarca Mauro Manzoni. "No entanto, a qualidade de vida dos nossos residentes não pode ser sacrificada em nome do turismo de massa", sublinhou.

As restrições já estão em vigor e, segundo relatos da imprensa italiana, têm sido bem recebidas pela população local. Comerciantes defendem que os visitantes devem vestir-se de forma adequada quando entram em lojas, restaurantes, igrejas ou circulam pelas praças da vila, considerando que a medida era necessária e que o mais importante será garantir o seu cumprimento.

Varenna junta-se, assim, a outras cidades italianas que adotaram medidas para travar os excessos do turismo. Em 2022, Sorrento proibiu a circulação em roupa de banho fora das praias, classificando esse comportamento como inadequado, enquanto Portofino criou, em 2023, zonas onde é proibido permanecer durante muito tempo e baniu as populares paragens para fotografias em determinados locais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Lago de Como Itália Multas Tronco nu Fato de banho
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Viagens

Contra "turistas mal-educados". Quem andar em tronco nu ou fato de banho na rua vai pagar multa de muitos euros neste pequeno paraíso italiano

Há 35 min
24:57

Este destino misterioso, a mais de oito mil quilómetros de Portugal, transmite felicidade assim que se desembarca no aeroporto

Ontem às 23:24

Mergulhar em grutas é do mais perigoso que há. Mas as recompensas são tesouros nunca antes vistos

28 jun, 09:00

O icónico hotel de Istambul que recebeu espiões, reis e Greta Garbo

14 jun, 18:00
Mais Viagens

Na SELFIE

"A ansiedade não tira férias", por Vera de Melo

Há 2 min

Marcia Soares faz misteriosa revelação: "Muita coisa vai mudar na minha vida"

Há 26 min

"És o meu orgulho": a emocionante mensagem da mãe de Diogo Jota que está a comover Portugal

Há 1h e 41min

Rita Ferro Rodrigues faz sentida despedida: "Um ser humano íntegro, muito bem formado e gentil"

Há 1h e 46min

Manuel Luís Goucha recorda a mãe: "Mantenho o presente, porque ela mantém-se viva em mim"

Há 2h e 11min

Crime chocante: rececionista de hotel de Lisboa detido por violação de estagiário de 19 anos

Há 2h e 13min

Mais Lidas

Dois mortos e 22 feridos: motorista pisou acelerador sem querer quando ia corrigir número do letreiro do autocarro

Ontem às 19:58

Mundial 2026: Argentina 3-2 Egito (ao minuto)

Ontem às 17:07

"Só peço uma prova de que está vivo": mãe ucraniana procura filho levado por militares russos há mais de quatro anos

Ontem às 13:22

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena Portugal por violação da liberdade de expressão em processo contra o FC Porto

Ontem às 12:21

"Se não agirem agora, a catástrofe é inevitável". Peritos em risco sísmico escrevem carta a Seguro e Montenegro

Ontem às 15:02

Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

Hoje às 10:54

Vendeu tudo pelo filho. Agora, o guarda-redes herói do Paraguai vai recuperar uma camisola que lhe é muito querida

Ontem às 15:51

Investigadores da Fundação Champalimaud descobrem circuito cerebral que pode revolucionar tratamento da POC

Ontem às 07:57

Um acelerador, um letreiro errado, dois mortos e 22 feridos: tudo o que se sabe do acidente em Agualva-Cacém

Ontem às 20:57

Acidente com autocarro faz dois mortos e 22 feridos em Agualva-Cacém

Ontem às 10:27

Vítor Baía e Rui Cerqueira condenados. Frederico Varandas levou palmada na garagem do Dragão e vai receber 5.700€

Ontem às 18:09

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21