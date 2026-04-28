“Uma dinâmica extraordinária em Sines”: a escuta com o amigo que apanha António Costa em falso 

Há 1h e 36min

Operação Influencer. "Manter aquelas pessoas na prisão uma série de dias foi um ato totalmente inútil e inexplicável"

Foi na véspera de Natal de 2022 que o consultor do data center ligou ao então primeiro-ministro para lhe dar conta da “dinâmica extraordinária” do projeto de Sines

António Costa, depois de ter afirmado numa conferência de imprensa, em novembro de 2023, que o amigo Diogo Lacerda Machado “nunca por nunca” tinha falado com ele sobre o Start Campus de Sines, é apanhado em falso numa das escutas da operação Influencer agora reveladas pela TVI e CNN Portugal, e que até aqui era desconhecida. Foi na véspera de Natal de 2022 que o consultor do data center ligou ao então primeiro-ministro para lhe dar conta da “dinâmica extraordinária” do projeto de Sines.

António Costa: “Já sei que foste lá dar boas notícias ao Vítor Escária (chefe de gabinete do PM)”

Lacerda Machado: “O projeto está com uma dinâmica extraordinária e, ao que parece, os americanos vão finalmente entrar a sério em Sines, de maneira que é uma coisa interessante e eu achei que se justificava saberes disso e saberem disso, está bem?”

António Costa: “E é bom que eles se entusiasmem porque o ambiente aqui na Europa é muito diversificado em relação aos americanos”.

Esta escuta, considerada revelante para a investigação, demonstra que Costa e Lacerda falavam sobre o tema – e desmente os dois. O ex-primeiro-ministro afirmou publicamente que o amigo nunca falou com ele “a respeito deste assunto e em circunstância alguma” – e também o consultor da Start Campus, num recurso para o tribunal da Relação, alegou que não existia “prova de que o arguido tenha falado alguma vez com o primeiro-ministro” sobre o projeto de Sines.