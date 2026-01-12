Plataforma digital "Fica, Imigrante" quer ajudar a esclarecer dúvidas

Agência Lusa , AM
Há 1h e 31min
Fica, Imigrante

Objetivo é atualizar os conteúdos e promover parcerias “com pessoas e organizações interessadas”

Os imigrantes em Portugal dispõem partir desta segunda-feira de uma plataforma digital que visa ajudar os estrangeiros a esclarecer dúvidas e partilhar experiências, com acompanhamento de uma organização vocacionada para a comunidade.

A plataforma “Fica, Imigrante”, disponível nas redes sociais está apoiada na experiência do LAB Imigrante, uma iniciativa associada da Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, que junta regularmente elementos da comunidade imigrante e pessoas que atuam no terreno (redes de apoio, profissionais e parceiros), para abordar os problemas do dia-a-dia, referem os organizadores em resposta à Lusa.

O LAB Imigrante tornou-se num “espaço regular onde as procuras reais do território aparecem, ganham forma e prioridade”, mas era necessário alargar a sua ação no apoio aos imigrantes, pelo que os promotores decidiram avançar com o “Fica, Imigrante”, que cria “ferramentas digitais” para apoiar a relação dos imigrantes com a sociedade portuguesa, “além de comunicação contínua nas redes”.

Essa presença online funciona como “um ponto de encontro e comunicação — onde informação confiável circula, temas urgentes são explicados com clareza e pessoas conseguem orientar-se com mais rapidez”, referem os autores.

Agora, o objetivo é atualizar os conteúdos e promover parcerias “com pessoas e organizações interessadas”.

“O que estamos vendo hoje é um movimento duplo: de um lado, cada vez mais pessoas pedindo respostas e orientação; de outro, cada vez mais profissionais e agentes de apoio — sobretudo advogados, psicólogos e pessoas ligadas a instituições e redes de suporte — querendo colaborar, seja com encaminhamento, atendimento ou validação de conteúdos”, salientam ainda os promotores.

Os promotores estiveram associados à criação, em 2019, de um “Guia de Bolso do (I)Migrante” e, desde 2025, foi criado o Instituto UM, uma primeira organização focada na solução dos problemas das comunidades, fundado por Arielle Sensi e Heitor Cavalcanti de Albuquerque, também criadores deste projeto mais recente, a par de João Innecco, produtor cultural na Fábrica Braço de Prata.

