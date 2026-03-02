"Vários" caças norte-americanos caem no Kuwait. Pilotos conseguiram saltar

CNN , Teele Rebane e Isaac Yee
Há 1h e 18min

Não se sabe porque é que a aeronave caiu nem a qual força aérea a que pertence

Um caça caiu sobre o Kuwait, perto de uma base aérea dos Estados Unidos, de acordo com um vídeo geolocalizado pela CNN que surgiu online esta segunda-feira.

O vídeo mostra um jato em chamas e caindo em queda livre do céu que terá caído a menos de 10 quilómetros da base norte-americana Ali Al Salem, no Kuwait.

Não se sabe porque é que a aeronave caiu nem qual Força Aérea a que pertence, mas o Ministério da Defesa do Kuwait fez um anúncio que está relacionado. De acordo com o governo do emirado, "vários" caças norte-americanos caíram nos céus do país.

De acordo com a mesma fonte, as tripulações destes caças sobreviveram e estão em condição “estável”, tendo sido transferidas para hospitais na zona.

De acordo com a análise da CNN do vídeo, o caça a jato bimotor é consistente com um F-15E ou F/A-18.

Um outro vídeo geolocalizado pela CNN perto de Al Jahra, no Kuwait, mostra o que parece ser um piloto a saltar de paraquedas para o solo.

No vídeo, ouve-se um espectador a dizer: "Olhem, é uma pessoa!"

A CNN entrou em contacto com o CENTCOM e o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Kuwait para obter comentários.

Temas: Kuwait Paraquedas Irão

Médio Oriente

