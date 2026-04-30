Polícia australiana encontra corpo de menina indígena de 5 anos desaparecida desde sábado

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Autoridades procuram agora um ex-recluso de 47 anos, que tinha sido libertado recentemente e se tornou no principal suspeito, depois de ter sido detetado o seu ADN na roupa interior da vítima

A polícia australiana avançou, esta quinta-feira, que encontrou um corpo que se acredita ser o de uma menina indígena de cinco anos desaparecida. As autoridades acrescentam e que estava à procura do homem que a terá assassinado.

A criança, identificada pela família como Kumanjayi Little Baby, terá desaparecido de casa, numa comunidade remota na Austrália central, no final do dia de sábado. O corpo foi encontrado pouco antes do meio-dia desta quinta-feira (hora local), a cerca de cinco quilómetros do local de onde tinha sido levada.

O principal suspeito é Jefferson Lewis, de 47 anos, que tinha sido recentemente libertado da prisão e se encontrava na região, na altura do desaparecimento. "O foco neste momento é localizar Jefferson Lewis. É a nossa única tarefa nesta investigação neste momento”, afirmou o Comissário Adjunto da Polícia do Território do Norte, Peter Malley, numa conferência de imprensa.

“Digo à família de Jefferson Lewis que acreditamos que ele assassinou esta criança. Não o ajudem. Levem-no à esquadra e nós trataremos dele. E digo a Jefferson Lewis: ‘vamos atrás de ti’”, disse.

O responsável acrescentou ainda que a polícia apreendeu objetos na cena do crime, incluindo um par de roupa interior infantil. As análises forenses da roupa interior da criança detetaram perfis de ADN pertencentes à menina desaparecida e a Jefferson Lewis.

A polícia afirmou que seria marcada uma autópsia para confirmar a causa da morte e que seria também realizada uma investigação do médico legista. A notícia do desaparecimento de Kumanjayi Little Baby foi notícia a nível nacional e centenas de pessoas têm participado em buscas terrestres e aéreas através de terrenos desérticos inóspitos.

A Austrália tem lutado há décadas para se reconciliar com a sua população indígena, que habita o território há cerca de 50 mil anos, mas foi marginalizada pelos governantes coloniais britânicos. Milhares vivem em comunidades conhecidas como acampamentos nos arredores de Alice Springs, onde a habitação e os serviços são frequentemente inadequados. O Old Timers Camp, onde a pequena Kumanjayi Little Baby e a sua família viviam, é uma pequena comunidade com apenas cerca de 40 residentes.

De acordo com a agência Reuters, os indígenas australianos representam cerca de 3,8% da população australiana de cerca de 27 milhões, mas encontram-se perto do fim da tabela em quase todos os indicadores económicos e sociais, e apresentam taxas desproporcionalmente elevadas de suicídio e detenções.