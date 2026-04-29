Ministra taiwanesa diz ter visitado recife no disputado mar do Sul da China

Há 1h e 36min

Kuan visitou também, na semana passada, a ilha disputada de Taiping, conhecida como Itu Aba e controlada por Taipé desde 1946, na primeira deslocação de um ministro taiwanês ao território em sete anos

A ministra responsável pela supervisão da Guarda Costeira de Taiwan afirmou ter visitado recentemente o recife de Zhongzhou, no arquipélago das Spratly, no disputado mar do Sul da China, onde acompanhou uma operação de limpeza costeira.

“Pude constatar em primeira mão a chegada de resíduos marinhos provenientes de países vizinhos, bem como conhecer o trabalho diário do pessoal da Guarda Costeira destacado nas Nansha”, escreveu Kuan Bi-ling no Facebook, utilizando a designação adotada por Taiwan e pela China continental para as ilhas Spratly.

A presidente do Conselho de Assuntos Oceânicos de Taiwan acompanhou a publicação com duas fotografias da sua equipa, numa das quais é visível um membro a segurar a bandeira oficial de Taiwan.

Kuan visitou também, na semana passada, a ilha disputada de Taiping, conhecida como Itu Aba e controlada por Taipé desde 1946, na primeira deslocação de um ministro taiwanês ao território em sete anos.

A ministra, que se deslocou a Taiping para supervisionar exercícios da Guarda Costeira, afirmou que o Vietname apresentou queixas sobre a visita.

“O Vietname apresenta regularmente protestos face às atividades de outros países nas ilhas Spratly. Desta vez, a intensidade da reação não foi superior à habitual, e o nosso exercício não provocou nem provocará tensões na região”, disse.

Segundo Kuan, a gestão por Taiwan da ilha de Taiping e do recife de Zhongzhou “contribui para a comunidade internacional” em áreas como assistência humanitária, investigação científica e conservação ecológica.

“Não permitiremos que a questão da soberania se torne um obstáculo nas relações entre as partes. Esta visita demonstra a determinação de Taiwan em atuar como um gestor responsável”, sublinhou.

Brunei, China, Filipinas, Malásia, Taiwan e Vietname reclamam, total ou parcialmente, mais de uma centena de ilhas e atóis no mar do Sul da China, uma região rica em reservas de petróleo e gás, importantes zonas de pesca e uma das principais rotas marítimas do mundo.