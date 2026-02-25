Islândia vai realizar referendo sobre adesão à União Europeia nos próximos meses

António Guimarães
Há 1h e 3min
Kristrún Frostadóttir (Yoan Valat/AP)

Chegada de Donald Trump à Casa Branca fez acelerar o processo

A Islândia vai realizar um referendo nos próximos meses sobre a possibilidade de adesão à União Europeia.

O anúncio foi feito pela primeira-ministra, Kristrún Frostadóttir, em conferência de imprensa na Polónia, de acordo com a agência dinamarquesa Ritzau.

Há cerca de um ano, a primeira-ministra islandesa tinha deixado claro que queria uma decisão antes de 2027, confirmando agora que isso vai mesmo acontecer, ainda que não haja uma data concreta.

"Antes de 2027, queremos ver se o país quer reabrir estas negociações [de adesão]. E tenho a certeza que a atual situação geopolítica vai afetar isso", disse Frostadóttir à Euronews, durante uma visita oficial a Bruxelas, em abril de 2025.

A questão surgiu depois da alteração da ordem geopolítica, nomeadamente as pretensões de Donald Trump em relação ao comércio mundial e até à Gronelândia.

Questionada nessa mesma altura sobre se a Islândia se sentiria mais segura dentro do bloco, a primeira-ministra disse que o país já se sente seguro "onde estamos agora" e sugeriu que as deliberações sobre a adesão englobem um leque mais alargado de temas, como o comércio, a economia, as finanças e a cultura.

Temas: Kristrún Frostadóttir Islândia União Europeia Referendo

