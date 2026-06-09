Sul de Portugal abastecido de eletricidade por Espanha após Kristin

Agência Lusa , PP
Há 1h e 23min
Parque de campismo em São Pedro de Moel (Carlos Barroso/LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

"Como a grande parte da produção de eletricidade se encontra a Norte, o Sul do país foi abastecido através de Espanha", admitiu a ministra do Ambiente

O Sul de Portugal teve de ser temporariamente abastecido de eletricidade por Espanha na sequência da tempestade Kristin, no final de janeiro, por causa dos danos nas ligações energéticas no território nacional, revelou esta terça-feira a ministra do Ambiente.

"A ligação de muita alta tensão entre o Norte e o Sul de Portugal foi profundamente afetada" pela tempestade Kristin, "que varreu o país com ventos de mais de 220 quilómetros por hora, a 28 de janeiro deste ano", disse Maria da Graça Carvalho, em Madrid.

"Como a grande parte da produção de eletricidade se encontra a Norte, o Sul do país foi abastecido através de Espanha", acrescentou a ministra, que falava nas comemorações do 10 de Junho organizadas pela embaixada de Portugal em Madrid.

As comemorações oficiais em Madrid do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas decorreram hoje, num evento no auditório do Museu Nacional Rainha Sofía, que incluiu um concerto de Marta Pereira da Costa.

Na cerimónia esteve a ministra do Ambiente e da Energia de Portugal e a ministra para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico de Espanha, Sara Aagesen.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"A presença conjunta das duas ministras reveste-se de particular simbolismo num ano em que as cheias que afetaram Portugal deram origem a uma pronta demonstração de solidariedade por parte de Espanha", explicou a Embaixada de Portugal, num comunicado.

Na intervenção que fez esta terça-feira em Madrid, a ministra portuguesa destacou que Portugal e Espanha "trabalham em conjunto em muitas frentes".

Ainda por causa do mau tempo e das inundações que atingiram a Península Ibérica este ano, Maria Graça Carvalho lembrou a gestão conjunta dos rios partilhados pelos dois países e como "a boa coordenação entre as barragens portuguesas e espanholas, no rio Tejo, evitaram uma cheia de grande dimensão em Lisboa".

"De igual modo, a coordenação a nível do Guadiana permitiu-nos calcular com antecedência os efeitos e retirar as populações, nomeadamente da zona baixa de Mértola", acrescentou.

A gestão dos rios partilhados por Portugal e Espanha está regulada pela Convenção de Albufeira, "que já conta com 26 anos de existência", como lembrou hoje a ministra portuguesa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os dois países assinaram em 2024, numa cimeira em Faro, um acordo qualificado então pelas duas partes como histórico e o mais relevante das últimas décadas em termos de água, que, no quadro da Convenção de Albufeira, passou a garantir caudais mínimos diários no rio Tejo e caudais ecológicos no rio Guadiana.

Na cimeira ibérica seguinte, em Huelva, em março deste ano, tanto o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, como o homólogo espanhol, Pedro Sánchez, referiram os temporais deste ano e destacaram que foram evitadas situações ainda mais graves graças à cooperação entre os dois países e aos acordos sobre água saídos da cimeira de Faro.

Luís Montenegro destacou a cooperação e articulação entre os dois governos por causa das cheias e disse que a gestão conjunta dos caudais "foi fundamental para que as consequências não tivessem sido ainda piores" nos dois países, "mas em particular do lado português".

Além a energia e da água, a ministra Maria da Graça Carvalho destacou hoje a cooperação e alinhamento de Portugal e Espanha em fóruns multilaterais (europeus, ibero-americanos e outros) nas questões relacionados com o clima e a conservação da natureza e destacou um dos projetos de cooperação bilateral e "colaboração transfronteiriça" mais emblemático, o da recuperação do lince ibérico.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Numa referência ao apagão elétrico na Península Ibérico em 28 de abril do ano passado, a ministra sublinhou que houve "trabalho conjunto, diário, na recuperação da eletricidade".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Kristin Portugal Eletricidade Abastecido Espanha
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Três jovens armados com faca roubam viatura e fogem em Almada. Autoridades procuram suspeitos

Há 57 min

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Há 1h e 1min

Lista de clientes da Spinumviva já se encontra disponível para consulta pública

Há 1h e 18min

Sul de Portugal abastecido de eletricidade por Espanha após Kristin

Há 1h e 23min
Mais País

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

Hoje às 13:55

Matou o pai para defender a mãe. Agora foi preso por vender droga a famosos

Hoje às 11:07
opinião
Mário Centeno

Centeno alerta para um problema de "12 mil milhões de euros" que Portugal tem em mãos - e uma das soluções pode ser o aumento de impostos

Ontem às 23:12

Homem armado ameaça pessoas no Martim Moniz, em Lisboa. Foi travado por testemunhas até à chegada da PSP 

Hoje às 07:28

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

É "agora ou nunca" para Israel mas só há uma guerra em que os EUA se vão "empenhar decisivamente" (e não é no Médio Oriente)

Hoje às 07:00

"Está a ver se mata alguém?": condutor desgovernado provoca o pânico na Marginal de Cascais

Ontem às 19:58

Boas notícias: há muito mais sardinha no mar

Ontem às 17:56

Rajadas até 80 km/h colocam Lisboa e Leiria sob aviso amarelo

Ontem às 11:29

Queda de cerca de oito metros mata trabalhador em Vila Real

Hoje às 17:08

"É difícil treinar outro clube em Portugal que não o FC Porto" mas "não posso dizer nunca": entrevista a Sérgio Conceição

Ontem às 21:20