Leiria lança plataforma Estragos.pt para reporte de danos

Agência Lusa , MJC
Há 21 min
Mau tempo na Marinha Grande, 31 janeiro 2026. (Imagem: Carlos Barroso/Lusa)

O autarca apelou para que “todas as pessoas, quando tiverem condições e sem correr riscos”, fotografem os seus estragos, “em especial no seu património habitacional, nos edifícios”, e que enviem para essa plataforma

A Câmara de Leiria lançou a plataforma Estragos.pt para os munícipes reportarem os danos originados pela depressão Kristin, anunciou o presidente, Gonçalo Lopes.

“O canal ‘Estragos’ é uma iniciativa da Câmara com o apoio da Tekever [fabricante de drones], onde queremos que todas as pessoas, instituições, possam registar os seus estragos”, afirmou aos jornalistas Gonçalo Lopes, nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde o município instalou o seu centro de operações.

O autarca apelou para que “todas as pessoas, quando tiverem condições e sem correr riscos”, fotografem os seus estragos, “em especial no seu património habitacional, nos edifícios”, e que enviem para essa plataforma.

De acordo com o autarca, aquela empresa já fez “voos de reconhecimento em muitos espaços” de parte da cidade, mas vai continuar “esse trabalho, para que seja útil”, não só para o trabalho do município, mas, sobretudo, para as pessoas afetadas, nos pedidos de auxílio que vão ser necessários no âmbito da reconstrução.

Entretanto, a Câmara criou o endereço eletrónico reerguerleiria@cm-leiria.pt para pessoas e empresas que queiram entregar bens poderem obter informação.

“Estamos a viver momentos em que o povo português está a ser extremamente solidário, ao qual estamos muito agradecidos, temos muitos pedidos, mas também temos, felizmente, muitas pessoas e empresas a quererem ajudar”, declarou.

Gonçalo Lopes adiantou que o concelho, com 130 mil habitantes, tem atualmente “45 mil edifícios sem eletricidade”, reconhecendo que o “ritmo está a ser lento” para o restabelecimento.

A situação obriga a “um pedido de entreajuda suplementar”, pelo que a autarquia está a reforçar a “campanha de angariação de geradores”, para colocação no “maior número de espaços vitais, nomeadamente as escolas”, a prioridade em termos de recuperação do património público, frisou.

As escolas D. Dinis, na sede do concelho, Maceira e Colmeias “são as três que ficaram em pior estado, as outras todas também estão mal, mas essas três estarão no topo”, esclareceu o presidente da Câmara.

Entretanto, o município está a ativar estruturas de apoio comunitário nas freguesias.

“Estas estruturas, distribuídas estrategicamente pelo território, disponibilizam apoio à comunidade, estando algumas delas equipadas com geradores ou em processo de ligação, permitindo assegurar, sempre que possível, condições básicas como banhos, carregamento de telemóveis e a recolha de bens alimentares essenciais”, segundo uma nota de imprensa.

A iniciativa pretende reforçar a capacidade de resposta local, em articulação com as juntas de freguesia, os agentes de Proteção Civil e outras entidades, “garantindo o acesso a serviços essenciais”.

O município pede a colaboração dos munícipes, “quer através da utilização responsável destes espaços, quer mediante a doação de bens alimentares, que serão encaminhados para apoiar quem mais necessita”.

Temas: Kristin Leiria Depressão Kristin Tempestades

Relacionados

Drones e cem trabalhadores voluntários da empresa Tekever mapeiam estragos em Leiria

Como anjos, pedreiros, refugiados alimentaram e salvaram portugueses, casas, aldeias nos sítios onde "ninguém foi" durante "o fim do mundo"

Meteorologia

Leiria lança plataforma Estragos.pt para reporte de danos

Há 21 min
10:03

Praticamente todo o país sob avisos de alerta devido a previsões de cheias: estas são as localidades mais críticas

Há 34 min
04:21

"Assim que houver condições vão regressar aos seus domicílios": oito dos quase 50 realojados em Pombal pernoitam numa escola devido ao risco de cheia

Há 35 min
02:33

Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa Exército de só "posar para a fotografia"

Há 2h e 8min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal

Ontem às 12:00

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

Ontem às 08:30

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03

Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui

Ontem às 19:12

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

Ontem às 19:42

Tracking poll, 2.ª volta, dia 6: Seguro volta a cair, Ventura recupera

Ontem às 20:25

Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa

31 jan, 10:50

Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã

31 jan, 21:56

O Psicólogo Responde: o que é a chamada "ansiedade climática" e como lidar com ela?

Ontem às 10:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

"É uma loucura e é de loucos". Moltbook: a rede social só para robots de Inteligência Artificial

Ontem às 16:31

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49