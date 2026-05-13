Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

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A acusação aponta motivos financeiros e um caso extraconjugal

Kouri Richins, uma mãe do Utah que escreveu um livro infantil sobre o luto após a morte do marido, foi condenada esta quarta-feira a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo seu homicídio.

O juiz Richard Mrazik aplicou a pena de prisão perpétua - a punição mais severa que Richins enfrentava pela condenação por homicídio qualificado - no dia em que o falecido marido faria 44 anos.

Após um julgamento que durou várias semanas no início deste ano, um júri de oito pessoas condenou Richins, de 36 anos, por homicídio qualificado por envenenar mortalmente o marido, Eric Richins, em março de 2022. Foi também considerada culpada de tentativa de homicídio qualificado por tentar matá-lo semanas antes da sua morte, no Dia dos Namorados, bem como de fraude de seguros e falsificação relacionadas com o seguro de vida dele.

"Uma pessoa condenada por estas coisas é simplesmente demasiado perigosa para voltar a ser livre", afirmou Mrazik ao anunciar a sentença. O juiz ordenou ainda que cumprisse penas de prisão consecutivas pelas restantes condenações.

Antes da sentença, Richins leu em voz alta uma longa declaração dirigida aos seus três filhos pequenos.

"Por muito que tenham sido influenciados a pensar que o pai foi assassinado, que fui eu quem vos tirou o vosso pai, isso está completamente errado. É uma mentira absoluta", disse Richins enquanto fungava e limpava o nariz com lenços. "E a ideia disso continua a ser tão absurda hoje como era há quatro anos."

Num documento apresentado esta semana em tribunal, o gabinete do procurador do condado de Summit referiu-se aos três filhos pequenos do casal ao pedir a Mrazik que condenasse Kouri Richins a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, a pena máxima que enfrentava pela acusação de homicídio qualificado.

"Os rapazes merecem um desfecho definitivo e não deveriam ter de revisitar o homicídio do pai em futuras audiências nem preocupar-se com uma possível liberdade condicional da arguida", escreveram os procuradores no memorando de sentença. "Dado o enorme trauma e perturbação que a arguida infligiu à infância deles, este tribunal deve garantir que ela não prejudica a sua vida adulta."

O filho mais velho do casal - um rapaz de 13 anos identificado no documento como "C.R." - disse sentir falta do pai, mas não da mãe.

"Tenho medo de que, se ela sair, venha atrás de mim, dos meus irmãos e de toda a minha família", afirmou C.R., segundo o memorando. "Acho que ela viria buscar-nos e faria coisas más connosco, como magoar-nos."

Durante o julgamento, membros da família muito unida de Eric Richins recordaram-no, em lágrimas, como um empresário trabalhador e pai dedicado aos seus três filhos pequenos.

"O Eric era o treinador deles, o pai deles, mas mais importante ainda, era o seu melhor, melhor amigo", afirmou o pai dele, Eugene Richins, em tribunal.

Eric Richins faria qualquer coisa pelos filhos, testemunhou uma das irmãs, recordando como chegava frequentemente cedo aos eventos desportivos deles para pendurar cartazes de apoio.

"O meu pai já não pode ser o meu treinador nem estar nos meus jogos", disse o filho do meio dos Richins no documento apresentado pelo Estado. "Não vai estar nos meus aniversários. Não me pode ensinar a conduzir. Não vai estar na minha graduação."

Como o julgamento se desenrolou

Eric Richins, de 39 anos, foi encontrado morto na casa do casal em Kamas, Utah, durante a madrugada de 4 de março de 2022.

Na noite anterior, Eric e Kouri Richins beberam para celebrar um negócio bem-sucedido da empresa imobiliária dela, segundo uma declaração prestada pela própria às autoridades. Um dos filhos estava com pesadelos, pelo que Kouri Richins foi dormir no quarto dele por volta das 21h30, segundo o que relatou à polícia.

Quando regressou ao quarto principal cerca de seis horas depois, afirmou ter encontrado o marido morto na cama.

A autópsia revelou que Eric Richins morreu de uma overdose de fentanil, com cerca de cinco vezes a dose letal no sangue. Os procuradores argumentaram que Kouri Richins colocou a droga nas bebidas do marido na noite da sua morte, embora não tenham apresentado provas que sustentassem esta teoria durante o julgamento.

Os entes queridos de Eric Richins abraçam-se e confortam-se mutuamente depois de um júri ter condenado Kouri Richins pelo seu homicídio, a 16 de março de 2026, no Condado de Summit, Utah. (David Jackson/Pool/Park Record)

Ao longo de 13 dias de testemunhos, o gabinete do procurador do condado de Summit chamou mais de 40 testemunhas, incluindo familiares devastados de Eric Richins, pessoas que trocaram as drogas ilícitas alegadamente responsáveis pela morte dele, o amante de Kouri Richins e um investigador privado contratado pela família da vítima. A defesa encerrou o caso sem chamar qualquer testemunha.

A principal testemunha da acusação, uma empregada de limpeza chamada Carmen Lauber, testemunhou que vendeu comprimidos ilícitos à suspeita várias vezes no início de 2022. Dados de telemóvel mostraram o telefone dela perto do local onde recolheu as drogas em datas próximas da tentativa de homicídio e do envenenamento fatal.

Outras testemunhas falaram sobre Kouri Richins sentir-se "presa" no casamento, o caso amoroso que mantinha há anos e as crescentes dívidas do seu negócio - motivos que, segundo os procuradores, a levaram a matar o marido.

Robert Josh Grossmann, com quem ela mantinha um caso, emocionou-se em tribunal enquanto dezenas de mensagens afetuosas trocadas entre ambos eram exibidas.

"Quero mesmo um futuro juntos. Quero-te a ti. Resolver a vida juntos", escreveu Kouri Richins a Grossmann cerca de duas semanas antes da morte do marido. "Se ele simplesmente desaparecesse e tu pudesses estar aqui! A vida seria perfeita!!! Amo-te."

Embora os amigos testemunhassem que Kouri Richins aparentava ter sucesso financeiro, um contabilista forense afirmou que ela estava presa num ciclo interminável de dívidas e que o negócio imobiliário estava "a implodir". A vida de Eric Richins estava coberta por cerca de 2,2 milhões de dólares através de várias apólices, incluindo uma que Kouri Richins foi condenada por subscrever fraudulentamente.

"Ela assassinou Eric Richins", afirmou o procurador Brad Bloodworth nas alegações finais, "e depois apresentou um pedido para receber o dinheiro."

Kouri Richins foi também condenada por tentar matar o marido no Dia dos Namorados de 2022 - dez dias depois de essa apólice de seguro entrar em vigor. Nesse dia, Eric Richins telefonou a dois amigos e disse que sentia que ia morrer depois de comer uma sanduíche que a mulher lhe deu, segundo os documentos da acusação.

Semanas depois, estava morto.

Durante o julgamento, os procuradores destacaram provas que, segundo disseram, demonstravam a consciência de culpa de Kouri Richins após a morte do marido, incluindo o histórico de pesquisas no telemóvel dela com buscas sobre prisões femininas no Utah, eliminação remota de dados do telemóvel e pagamentos de seguros de vida.

As pesquisas incluíam: "qual é uma dose letal.de.fentanil", "kouri richins kamas património líquido" e "se alguém for envenenado o que é que aparece na certidão de óbito".

Os procuradores argumentaram que, no meio da investigação criminal, Kouri Richins tentou desviar atenções de si própria ao publicar um livro infantil cerca de um ano após a overdose fatal do marido. Kouri Richins afirmou ter escrito o livro ilustrado - intitulado "Are You With Me?" - para ajudar os três filhos pequenos a lidar com a perda do pai.

"Só porque ele já não está aqui connosco fisicamente, isso não significa que a sua presença não esteja aqui connosco", afirmou Richins ao promover o livro num programa local de notícias em abril de 2023, semanas antes da sua detenção. "O pai continua aqui. Apenas de uma forma diferente."