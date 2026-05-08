Turista indemnizado em quase mil euros após "guerra das espreguiçadeiras" em hotel na Grécia

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Como não conseguiu usar as espreguiçadeiras nenhuma vez, o turista - que tinha pagado mais de sete mil euros pela viagem para quatro pessoas - acusou a operadora turística de não fazer cumprir a proibição de reservar espreguiçadeiras com toalhas

Um turista alemão conseguiu uma indemnização de 986,70 euros depois de não ter conseguido utilizar as espreguiçadeiras do hotel onde estava hospedado na Grécia devido à prática recorrente de reserva de lugares com toalhas.

De acordo com a BBC, o homem, que passou férias em família na ilha grega de Kos em 2024, alegou em tribunal que passava cerca de 20 minutos por dia à procura de uma espreguiçadeira disponível, mesmo acordando às 06:00 para o fazer.

Como não conseguiu usar as espreguiçadeiras nenhuma vez, o turista - que tinha pagado mais de sete mil euros pela viagem para quatro pessoas - acusou a operadora turística de não fazer cumprir a proibição de reservar espreguiçadeiras com toalhas.

O caso chegou ao tribunal distrital de Hanôver, que decidiu a favor do turista. Os juízes consideraram que o pacote de férias apresentava falhas, dando razão à família de quatro pessoas.

Segundo o processo, os filhos acabaram por ficar no chão por falta de lugares junto à piscina.

Embora a empresa tivesse devolvido cerca de 350 euros ao cliente, o tribunal determinou uma compensação adicional, elevando o reembolso total para quase mil euros.

Os juízes reconheceram que a operadora turística não geria diretamente o hotel, mas consideraram que tinha obrigação de garantir uma organização razoável entre o número de hóspedes e as espreguiçadeiras disponíveis.