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Knorr desmente CGTP: fábrica "nunca esteve com a produção totalmente parada" durante a greve geral

António Guimarães
Há 1h e 5min
Indústria
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Listas da CGTP dão conta de uma paralisação total da fábrica da marca alemã, mas a empresa garante que não é bem assim

A Knorr garante que a fábrica de Santa Iria de Azoia se manteve a trabalhar em atividade operacional “durante todo o período da greve geral”.

Em comunicado enviado à CNN Portugal, a marca que pertence à Unilever Fima garante que a informação divulgada pela CGTP não é verdadeira, já que a produção não parou.

De recordar que as duas listas partilhadas pela CGTP até à hora de almoço davam conta que a produção da Knorr estava totalmente parada, algo que a empresa diz ser mentira.

“A unidade industrial nunca esteve com a produção totalmente parada. Tanto no turno da noite como no turno da manhã, permaneceram em funcionamento linhas de produção, assegurando a continuidade da atividade fabril”, pode ler-se no comunicado.

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Temas: Knorr Greve geral CGTP
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