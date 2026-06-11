Incrível: Knicks à beira do título após a maior recuperação na história das finais da NBA

Há 30 min

Este foi verdadeiramente um jogo de duas partes

É um jogo que vai ficar para a história.

Os New York Knicks protagonizaram, esta quarta-feira, a maior reviravolta de sempre numa final da NBA, ao recuperarem de uma desvantagem de 29 pontos para derrotar os San Antonio Spurs por 107-106 no Jogo 4. A equipa de Nova Iorque lidera agora a final, disputada à melhor de sete jogos, por 3-1 e pode conquistar o título já no sábado, em San Antonio, no Jogo 5.

Não foi apenas o facto de os Knicks terem conseguido recuperar de uma diferença tão grande que surpreendeu os Spurs. A forma como o fizeram - com um ressalto convertido por OG Anunoby a 1,2 segundos do fim para colocar a equipa na frente - tornou o desfecho ainda mais impressionante, encerrando uma das segundas partes mais notáveis da história das finais da NBA.

OG Anunoby game-winner for the Knicks! 😳

New York pulls off the unreal 29-point comeback! pic.twitter.com/o5FF3IoMiX — ESPN (@espn) June 11, 2026

Mas este foi verdadeiramente um jogo de duas partes.

Os Spurs dominaram completamente a primeira metade, desde o lançamento inicial, antes mesmo de os adeptos dos Knicks - entre eles celebridades como Taylor Swift, Timothée Chalamet e outras figuras conhecidas - terem tido tempo para se acomodar nos seus lugares.

Pouco mais de um minuto após o início do encontro, o poste dos Knicks, Karl-Anthony Towns, cometeu duas faltas rápidas, incluindo uma segunda falta polémica após revisão, sendo obrigado a sentar-se no banco.

Nova Iorque nunca conseguiu recuperar verdadeiramente durante os dois primeiros períodos.

Os Spurs lançaram uma autêntica avalanche ofensiva, batendo vários recordes das finais da NBA pelo caminho.

San Antonio chegou ao intervalo a vencer por 76-49, a maior vantagem alguma vez alcançada por uma equipa visitante ao intervalo numa final da NBA, excluindo a série disputada na "bolha" durante a pandemia, em 2020.

Os Spurs converteram ainda 14 lançamentos de três pontos na primeira parte, o maior número de sempre numa metade de uma final.

Mas foi na segunda parte que começou o espetáculo para os adeptos nova-iorquinos.

A maior recuperação anterior numa final remontava a quase 20 anos antes, quando os Boston Celtics anularam uma desvantagem de 24 pontos frente aos Los Angeles Lakers. A história estava contra os Knicks e parecia que a série lhes estava a escapar.

No entanto, o arranque da segunda parte trouxe esperança. Os Knicks iniciaram o terceiro período com uma sequência de 13-0 e reduziram a diferença para 15 pontos antes do último quarto.

Os adeptos dos New York Knicks assistem ao Jogo 4 no Wollman Rink, no Central Park. (Adam Gray/Getty Images North America/Getty Images)

Nova Iorque continuou a reduzir gradualmente a vantagem dos Spurs ao longo do quarto período, enquanto o Madison Square Garden se tornava cada vez mais ensurdecedor à medida que a crença crescia nas bancadas. A diferença baixou para um só dígito, depois para uma posse de bola.

O base All-Star Jalen Brunson foi o motor da recuperação e deu aos Knicks a primeira vantagem do jogo quando faltavam apenas 1:22 para o final.

Os Spurs voltaram a colocar-se na frente, por 106-105, a 30 segundos da buzina, enquanto o Madison Square Garden permanecia de pé, na esperança de assistir à história.

Com pouco mais de cinco segundos para jogar, Brunson recebeu a bola na reposição e lançou um triplo longo que bateu na parte da frente do aro. Anunoby elevou-se acima dos defensores dos Spurs e desviou a bola para dentro do cesto, marcando o lançamento decisivo quando faltavam apenas 1,2 segundos.

A PLAY NEW YORKERS WILL REMEMBER FOR THE REST OF THEIR LIVES ‼️ pic.twitter.com/sPi2pjO7IE — ESPN (@espn) June 11, 2026

Os Spurs ainda tiveram tempo para tentar um último lançamento, mas Stephon Castle não conseguiu sequer lançar após a reposição de bola, confirmando a histórica vitória dos Knicks, que estão agora a apenas um triunfo do primeiro título desde 1973.

Embora os 36 pontos de Brunson tenham sido a melhor marca do encontro, foram os 33 pontos de Anunoby - com sete triplos convertidos em nove tentativas - que sustentaram verdadeiramente a recuperação dos Knicks.

"Fazer o que for preciso para ganhar. A nossa filosofia é atacar os ressaltos... Eu apenas tentei fazer uma jogada. Somos resilientes", disse Anunoby à transmissão da ABC após o jogo.

Wemby pode estar em apuros

Grande parte das conversas antes do Jogo 4 centravam-se na arbitragem.

No início do Jogo 3, disputado na segunda-feira, Victor Wembanyama pareceu empurrar Jalen Brunson, mas nenhuma falta foi assinalada. A liga reviu posteriormente o lance, mas decidiu não o classificar como falta flagrante do jovem fenómeno francês de 22 anos.

Além disso, o treinador dos Knicks, Mike Brown, criticou os árbitros devido à diferença de lances livres na segunda parte: 24 para os Spurs contra apenas oito para Nova Iorque.

Chegado o Jogo 4, Wembanyama ouviu assobios dos adeptos do Madison Square Garden antes mesmo do início da partida e sempre que tocava na bola.

O francês esteve envolvido em vários momentos importantes ao longo do encontro. Mitchell Robinson atingiu Wembanyama com uma cotovelada no primeiro período e recebeu uma falta flagrante. Já no início da segunda parte, foi Wembanyama quem acertou com o cotovelo no rosto de Towns, sendo punido com uma falta flagrante de grau 1.

Com essa decisão, Wembanyama soma agora três pontos por faltas flagrantes nestes playoffs e está apenas a um ponto de uma suspensão automática.

Terminou o encontro com 24 pontos, 13 ressaltos e três desarmes de lançamento.

Após o jogo, Wembanyama minimizou a necessidade de alterar a sua forma de jogar para o resto da série.

"Claro que vou ter mais cuidado. Mas não vai mudar grande coisa", afirmou em entrevista.

Sobre a gestão emocional depois de uma derrota tão dolorosa, o francês admitiu a frustração sentida pela equipa.

"Não sei quanto às emoções, mas foi doloroso, claro. Parece que trabalhámos demasiado para depois desperdiçarmos as vantagens que construímos. É tão simples quanto isso. Dói", acrescentou.

A final regressa agora a San Antonio para o Jogo 5, marcado para sábado, no Frost Bank Center.