O regresso da vida selvagem a uma quinta "poluída e disfuncional"

Há 1h e 6min

"Call to Earth" é uma série editorial da CNN dedicada a abordar os desafios ambientais que o nosso planeta enfrenta, bem como as respetivas soluções. A iniciativa "Perpetual Planet" da Rolex estabeleceu uma parceria com a CNN para promover a sensibilização e a educação em torno de questões-chave de sustentabilidade e para inspirar ações positivas.

Um passeio pela propriedade de Knepp, no sul de Inglaterra, pode levá-lo a passar por zonas húmidas habitadas por castores, garças em período de reprodução e póneis de Exmoor a pastar livremente — tudo acompanhado pelo arrulhar característico da rola-turca.

"É um som que fazia parte da nossa cultura. O verão de qualquer pessoa em Inglaterra teria sido marcado por esse som", afirma Isabella Tree, proprietária da propriedade de 1416 hectares em West Sussex, juntamente com o seu marido, Charlie Burrell.

As rolas-turcas eram outrora abundantes no Reino Unido, mas desde 1994 que o seu número diminuiu 98%, e a ave está na Lista Vermelha do Reino Unido — o que significa que é considerada uma espécie ameaçada — há 20 anos.

Em Knepp, no entanto, a ave parece estar a recuperar. Uma análise de duas décadas sobre a vida selvagem na propriedade, publicada recentemente, revelou que o número de machos cantores aumentou de apenas dois em 2008 para 22 em 2024.

Este aumento faz parte de um surto mais alargado de biodiversidade em Knepp, desde que Tree e Burrell iniciaram um projeto de renaturalização em 2001 na antiga quinta.

"Nunca pensámos que, em 20 anos, pudéssemos ter passado de uma zona agrícola pós-industrial tão degradada, poluída e disfuncional para um dos pontos nevrálgicos de biodiversidade mais importantes da Grã-Bretanha", afirma Tree.

Charlie Burrell herdou a propriedade Knepp em 1985. (Charlie Burrell/Knepp)

Entre os sucessos contam-se um aumento de 870% no número de libélulas e donzelinhas na propriedade entre 2005 e 2025, e um crescimento de 110% na riqueza de espécies de borboletas — incluindo a esquiva borboleta-imperador-púrpura, da qual Knepp alberga agora uma das maiores populações do Reino Unido — com 283 indivíduos contados num único dia em 2025.

O número de aves reprodutoras aumentou nove vezes desde 2007, com os rouxinóis — outra ave outrora comum em todo o Reino Unido, mas agora ameaçada — a fazerem o seu regresso: foram avistados 62 machos a cantar no ano passado, contra apenas nove em 1999.

Da agricultura intensiva à renaturalização

A propriedade, que inclui um castelo do século XIX, pertence à família Burrell há mais de 200 anos. Charlie Burrell herdou-a em 1985 e, depois de frequentar a escola agrícola, planeava continuar a cultivar da mesma forma intensiva que os seus avós faziam desde a Segunda Guerra Mundial.

Mas, no final da década de 1990, com a exploração a produzir baixos rendimentos e os custos a aumentar, a propriedade tinha uma dívida de 1,5 milhões de libras (1,72 milhões de euros). Tree afirma: "Foi finalmente a perceção de que nenhuma intensificação iria fazer com que a agricultura funcionasse nesta terra" que os inspirou a iniciar a renaturalização.

Começaram por semear flores silvestres nativas, gramíneas e sementes na área de 142 hectares de parque em redor da casa senhorial. Em seguida, introduziram porcos Tamworth, póneis Exmoor, gado de chifres longos e veados vermelhos, corças e gamos na propriedade em geral.

Os portões internos foram removidos para permitir que os animais vagueassem livremente, espalhando sementes e nutrientes através do seu estrume e pêlo.

Os castores, que se extinguiram na natureza no Reino Unido no século XVI, também foram introduzidos em Knepp, construindo barragens nos cursos de água para criar lagoas, que, segundo Tree, atraíram aves reprodutoras.

Mas após estas reintroduções, Tree afirma que "toda a ideia da renaturalização consiste em deixar ir e deixar a natureza evoluir".

Permitir que os campos aráveis outrora ordenados de Knepp se tornassem selvagens, cobertos de matagais espinhosos, proporcionou um habitat que é "combustível de foguetão" para rolas e rouxinóis, diz Tree.

"Proporciona uma fantástica proteção espinhosa para os ninhos, mas também fornece todos os recursos alimentares de que muitas aves canoras necessitam, incluindo sementes, botões, nozes e bagas", explica.

Desafios para a renaturalização

Mas, apesar de prosperarem em Knepp, Tree considera que as rolas têm "poucas hipóteses" de sobrevivência no Reino Unido, dada a perda generalizada de habitat.

"Se nós (o Reino Unido) levássemos realmente a sério a inversão das tendências de perda de biodiversidade, estaríamos a implementar a renaturalização em cada centímetro de terra disponível que fosse possível", afirma.

Quase 70 % do território do Reino Unido é cultivado, o que, segundo Rob Stoneman, diretor de recuperação paisagística da Wildlife Trusts, um grupo de instituições de caridade britânicas dedicadas à vida selvagem, constitui um dos principais fatores para o declínio das espécies no país.

"Fomos, gradualmente, afastando a vida selvagem", afirma. "Isso é mau para todos. É mau no que diz respeito às inundações. É mau no que diz respeito à seca. É mau para o clima."

Quase 70% do território do Reino Unido é dedicado à agricultura, o que está a contribuir para o declínio da biodiversidade. (Charlie Burrell/Knepp)

Embora o governo se tenha comprometido a restaurar ou criar mais de 500 mil hectares de habitat rico em vida selvagem até 2042 em Inglaterra, Stoneman afirma que as iniciativas de renaturalização ainda enfrentam obstáculos.

"Toda a nossa educação através das escolas agrícolas, a forma como concedemos subsídios à terra, os conselhos que damos aos agricultores… todos esses sistemas incentivam os agricultores a praticarem uma agricultura intensiva", afirma.

Stoneman acrescenta que as barreiras regulamentares constituem um desafio adicional. A Lei dos Animais Selvagens Perigosos de 1976 proíbe a criação de bisontes e javalis sem uma licença que é difícil de obter — duas espécies que Tree gostaria de ver libertadas na Propriedade de Knepp.

"Os grandes herbívoros que vagueiam livremente são os motores dos ecossistemas", afirma Tree.

Uma "história de sucesso económico"

Stoneman espera que o sucesso de Knepp abra caminho para mais programas de renaturalização em todo o país, particularmente em zonas de planalto — tipicamente entre 600 e 700 metros acima do nível do mar — onde as turfeiras danificadas emitem grandes quantidades de carbono e o solo de baixa fertilidade torna a agricultura improdutiva.

"Knepp é uma luz que indica o caminho", afirma, acrescentando que, para além das melhorias em termos de biodiversidade, a propriedade é "uma história de sucesso económico".

Enquanto Knepp contava com apenas 23 funcionários a tempo inteiro quando a terra era cultivada, conta agora com 168 funcionários, e 200 pessoas trabalham em antigos edifícios agrícolas da propriedade que são arrendados a outras empresas.

Knepp tem agora um negócio de glamping, oferecendo alojamento em acolhedoras cabanas de pastor, yurts e casas na árvore, e propõe safaris, passeios guiados a pé e workshops de renaturalização.

Os animais de grande porte, que pastam livremente — e cuja gestão visa evitar o sobrepastoreio —, fornecem um abastecimento consistente de carne biológica, vendida na loja da propriedade e no restaurante sazonal, que recebeu recentemente uma Estrela Verde Michelin pela sua gastronomia sustentável e ecológica.

No entanto, a renaturalização tem enfrentado críticas por parte de alguns agricultores que temem que possa comprometer os seus meios de subsistência e a produção alimentar nacional.

A União Nacional de Agricultores do Reino Unido já argumentou anteriormente que as explorações agrícolas britânicas proporcionam habitats vitais de flores silvestres e sebes, e que o governo "deve concentrar-se na partilha de terras para garantir a segurança alimentar e a proteção ambiental, e não numa abordagem única que corre o risco de minar o tecido social das comunidades rurais".

Tanto Tree como Stoneman insistem que a renaturalização para melhorar a biodiversidade não é uma ameaça para os agricultores, mas sim um apoio essencial aos sistemas alimentares, que estão cada vez mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas.

"A agricultura depende da natureza como amortecedor para produzir tudo, desde os escaravelhos de estrume, os insetos polinizadores, o controlo natural de pragas, os amortecedores para fenómenos meteorológicos extremos… todas estas coisas das quais a produção alimentar depende", afirma Tree.

A propriedade está agora a trabalhar com agricultores e comunidades locais em Sussex, no âmbito do projeto Weald to Waves, para criar um "corredor de vida selvagem" de 160 km, desde a Floresta de Ashdown, no leste do condado, até à sua costa sul.

O restaurante da propriedade recebeu recentemente uma Estrela Verde Michelin pela sua gastronomia sustentável e ecológica. (Lia Brazier)

Tree está confiante de que os sucessos de biodiversidade de Knepp podem ser repetidos noutros locais. “Se pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer lugar”, afirma ela. “Tem sido uma história extraordinária de esperança.”

"A agricultura depende da natureza como amortecedor para produzir tudo, desde os escaravelhos de estrume, os insetos polinizadores, o controlo natural de pragas, os amortecedores para fenómenos meteorológicos extremos… todas estas coisas das quais a produção alimentar depende", afirma Tree.

A propriedade está agora a trabalhar com agricultores e comunidades locais em Sussex, no âmbito do projeto Weald to Waves, para criar um "corredor de vida selvagem" de 160 km, desde a Floresta de Ashdown, no leste do condado, até à sua costa sul.

Tree está confiante de que os sucessos de biodiversidade de Knepp podem ser repetidos noutros locais. “Se pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer lugar”, afirma ela. “Tem sido uma história extraordinária de esperança.”