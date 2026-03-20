Já fez o seu kit de emergência e sabe quanto pode custar?

Alda Martins
Há 52 min

A CNN Portugal fez as contas

O negócio dos kits de emergência está em crescimento em todo o mundo e até já pode comprar um kit completo online a partir de 15 euros. Mas o melhor mesmo é seguir a lista para 72 horas e as indicações da Proteção Civil e salvaguardar que tem todos os elementos essenciais na sua mochila de sobrevivência.

As necessidades variam consoante o agregado familiar. Se houver bebés ou crianças pequenas deve garantir que tem a comida e os produtos de higiene adequados, bem como algum brinquedo. É também recomendada uma muda de roupa por cada elemento da família.

Os animais, se tiver, também contam nesta equação.

Da nossa lista, por pessoa, fazem parte: 4 a 6 litros de água; 3 a 4 latas de conserva; 300 a 400 gramas de bolachas; 200 a 300 gramas de frutos secos; 1 tablete de chocolate ou mel/compota em pequenas embalagens para energia.

Se comprarmos marcas brancas são: 15 euros. Somamos cerca de 25 euros em produtos de higiene e um estojo de primeiros socorros. A que se somam 3 euros da lanterna, o mesmo valor de uma manta térmica e 2 euros de um apito. O powerbank acresce, pelo menos, 15 euros. A mochila fica completa com 25 euros de rádio e pilhas.

No total são 88 euros por pessoa, consoante as necessidades.

Não se esqueça dos medicamentos, se for o caso, da cópia dos documentos e de algum dinheiro físico.

Temas: Kit de emergência Preço kit emergência

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