Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Tem um plano para um apagão? Deco explica o que não pode faltar no seu ‘kit’

Agência Lusa , AM
Há 2h e 11min
Apagão em Portugal e Espanha (LUSA)

Um ano após o apagão, a Deco recomenda a criação de um ‘kit’ de emergência para garantir autonomia durante pelo menos três dias e reforçar a segurança das famílias em situações de crise

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A associação de defesa do consumidor Deco Proteste fez várias recomendações, um ano depois do apagão, nomeadamente a criação e manutenção de um ‘kit’ de emergência, com bens essenciais e estojo de primeiros socorros.

Em comunicado, a associação alertou os consumidores “para a necessidade de adoção de comportamentos preventivos que permitam reduzir riscos e aumentar a segurança das famílias”.

Entre as principais recomendações, a Deco aconselha “a criação de um ‘kit’ de emergência com bens essenciais — como água, alimentos não perecíveis, medicamentos, lanternas, rádio a pilhas e carregadores — que permita garantir autonomia durante, pelo menos, três dias”.

Este ‘kit’ deve ser adaptado à realidade cada família e revisto regularmente, para que todos os produtos se encontram em condições adequadas de utilização, nomeadamente pilhas e baterias, cabos e carregadores, comida e água, medicamentos e outros produtos.

A Deco aconselha ainda “a atualização de documentos e contactos de emergência incluídos no ‘kit’, bem como a verificação de outros itens, como roupa ou mantas, assegurando que continuam adequados à estação do ano”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo a associação, a “mochila de emergência deve ficar guardada num local de fácil acesso, preferencialmente perto da saída de casa e a sua localização deve ser do conhecimento de toda a família”.

Deve incluir garrafas de água, géis energéticos, bolachas, chocolates; comida enlatada e comida para os animais de estimação; fogão a gás para campismo; apito, caso seja preciso sinalizar o local onde está; manta de aquecimento; canivete multifunções e isqueiro; alguns metros de corda; rádio a pilhas, 'powerbank', lanterna a pilhas; pilhas de substituição; relógio que não precise de ser carregado na corrente; comprimidos de purificação de água; algum dinheiro, em notas e moedas; cópia do cartão de cidadão de toda a família.

O ‘kit’ deverá contar ainda com um estojo de primeiros socorros, com compressas, ligaduras, luvas descartáveis, pensos, adesivos, tesoura, pinça, agulhas e alfinete-de-dama, objetos que ajudam a fazer curativos; um antissético para desinfetar as feridas, e soro fisiológico para os olhos; anti-inflamatórios, como ibuprofeno, e paracetamol; antidiarreico; termómetro e lenços de papel; embalagem extra dos medicamentos de toma regular e máscaras cirúrgicas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os animais de companhia também necessitam de um ‘kit’ de emergência com ração e água para alguns dias, uma ou duas tigelas; coleira com identificação (nome do animal, contacto do tutor e chip eletrónico registado); trela ou peitoral.

“A caixa transportadora (adequada ou tamanho do animal) e a caixa de areia dos gatos também devem permanecer num local acessível da casa, para que pegue nelas rapidamente”, disse a Deco, apontando ainda para a necessidade de ter cópia dos documentos do animal (boletim de vacinas, número do microchip e registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia) e contactos de emergência - por exemplo, do veterinário -, medicamentos que tome, manta ou objeto familiar; sacos higiénicos, um resguardo ou papel de jornal e toalhitas húmidas.

É importante ainda, disse a Deco, “definir um plano de emergência familiar que permita garantir uma resposta coordenada em caso de separação dos membros da família”, que deve incluir “a definição de um ponto de encontro fora de casa, a existência de um contacto de emergência comum, como um familiar fora da área de residência, e a garantia de que todos os elementos da família sabem onde se encontra o ‘kit’ de emergência e como o utilizar”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Durante um apagão, a “primeira coisa a fazer é manter-se informado através de fontes fiáveis”, com “um rádio a pilhas para acompanhar as comunicações oficiais, uma vez que as redes sociais ou aplicações de mensagens podem disseminar informação incompleta ou incorreta”.

Segundo a associação, é importante reduzir o risco de danos quando a energia for restabelecida, desligando da tomada os aparelhos não essenciais, evitando sobrecargas elétricas quando a eletricidade regressar.

A recomenda ainda “prudência no consumo de alimentos, sobretudo quando existam dúvidas sobre o tempo sem refrigeração ou alterações de cheiro, cor ou textura” e uma gestão da bateria do telemóvel “com cautela”.

Temas: Kit de emergencia Deco Proteste Apagão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

07:34

“Quando entramos no distrito de Leiria, é visível que ali há um país diferente”

Há 17 min
06:27

Tortura na esquadra do Rato: “Um caso destes é uma mancha muito grande” na polícia

Há 22 min

PSP captura na Covilhã fugitivo condenado no Brasil por violar criança

Há 1h e 0min

Temperaturas descem e afastam onda de calor em Portugal

Há 1h e 10min
Mais País

Mais Lidas

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Hacker anuncia roubo de um milhão de dados de clientes dos cacifos dos CTT

Ontem às 16:48

A guerra no Irão fez com que o mundo comprasse mais energia limpa (e há um país a lucrar mais com isso do que todos os outros)

Ontem às 08:42

Irão está a "humilhar" os EUA e a Ucrânia vai ter de ceder: chanceler da Alemanha abre o jogo

Ontem às 13:42

Investimento da Europa em Defesa dispara. Cinco países gastam mais que todo o resto do mundo

Ontem às 09:52

Rússia enfrenta uma primavera de descontentamento - e Putin está a responder da única forma que sabe

Ontem às 08:58

Este é o manifesto anti-Trump do atirador na íntegra: "Sinto raiva ao pensar em tudo o que esta administração fez"

26 abr, 23:34

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:06

Óculos com “foco automático” podem alterar as suas lentes em tempo real

26 abr, 09:00

Exclusivo. Roubaram‑lhe a carteira em Lisboa e acabou com uma dívida de 300 mil euros e vários processos-crime

23 abr, 21:18

Queda de grua provoca um morto e um ferido grave em Coimbra

Ontem às 14:59