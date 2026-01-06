Coreia do Sul testa nova rota marítima comercial para Europa através do Ártico

Agência Lusa , AM
6 jan, 06:26
Coreia do Sul (GettyImages)

Viagem será feita por um navio com três mil contentores, que vai partir da cidade de Busan, no sul do país, com destino a Roterdão

O Governo da Coreia do Sul planeia realizar em setembro uma viagem de teste através de uma nova rota marítima comercial a ligar o país à Europa através do Ártico, informou a Yonhap.

De acordo com a agência de notícias pública sul-coreana, o ministro interino dos Oceanos, Kim Sung-bum, disse que a viagem será feita por um navio com três mil contentores, que vai partir da cidade de Busan, no sul do país, com destino a Roterdão (Países Baixos).

Para a realização desta ligação, disse Kim, Seul necessita ainda da aprovação da Rússia, que controla o transporte de mercadorias através do Ártico.

O teste faz parte de um plano do Governo sul-coreano de revitalizar Busan e outros locais no sul da Coreia, transformando-os num centro marítimo global, além de estabelecer ligações comerciais mais eficientes entre Ásia e Europa.

Após a mais recente ofensiva na Faixa de Gaza, em 2023, os rebeldes Huthis do Iémen levaram a cabo centenas de ataques a navios comerciais no mar Vermelho, com o objetivo de prejudicar economicamente Israel, obrigando muitas companhias de navegação a cancelar o trânsito através do canal do Suez, que liga a Ásia e a Europa e é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo.

A crise gerou um aumento dos custos de transporte e obrigou muitas companhias de navegação a procurarem rotas alternativas para evitar a zona, embora algumas das principais empresas tenham anunciado o regresso à rota após a assinatura do acordo de paz para Gaza, em outubro de 2025.

Temas: Kim Sung-bum Busan Coreia do Sul Europa Ártico

