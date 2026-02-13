Pode esta adolescente ser a próxima líder da Coreia do Norte?

Há 1h e 1min

Uma jovem adolescente envolta em mistério e intriga pode muito bem ser a próxima líder da nação eremita da Coreia do Norte.

Alguns especialistas acreditam que o líder Kim Jong-un está a preparar a sua filha para ser sua sucessora, levando-a consigo em excursões cada vez mais frequentes e de alto nível, alimentando especulações nos últimos anos.

A idade exata da menina, que se acredita chamar-se Kim Ju-ae, é desconhecida, mas acredita-se que ela esteja no início da adolescência.

A teoria da sucessão ganhou força na quinta-feira, depois de a agência de espionagem da Coreia do Sul ter afirmado acreditar que o ditador "entrou na fase de nomeá-la como sucessora".

O Serviço Nacional de Informações (NIS) da Coreia do Sul apresentou esta avaliação atualizada numa reunião à porta fechada com deputados, que mais tarde partilharam as suas conclusões com os jornalistas.

Além de simplesmente aparecer em eventos importantes, Ju-ae parece agora ter "expressado opiniões sobre algumas medidas" políticas, afirmou o NIS, de acordo com os deputados.

Nada disso foi confirmado oficialmente e muito permanece desconhecido sobre a família Kim. Poucas informações entram ou saem da Coreia do Norte, um dos países mais fechados e repressivos do mundo.

A pandemia aprofundou esse isolamento, com as fronteiras fechadas e a maioria das missões diplomáticas e organizações internacionais sem fins lucrativos restantes a deixar o país.

Mas as agências de informações observam atentamente qualquer evento que possa oferecer uma pista, especialmente sobre o futuro da dinastia Kim, que governa a Coreia do Norte há gerações.

Um desses eventos será uma importante reunião política prevista para o final de fevereiro, a primeira em cinco anos, com o país possivelmente a definir novas prioridades e reorganizando os seus altos responsáveis.

Os deputados afirmaram que o NIS irá monitorizar de perto se Ju-ae marca presença na reunião, o nível de protocolo que lhe será dado, bem como quaisquer títulos simbólicos e outras pistas.

A filha do ditador

Os especialistas ocidentais acreditam que Kim tem três filhos e que Ju-ae é a filha do meio, embora não haja forma de verificar isso.

O mundo soube da existência de Ju-ae em 2013, quando o astro do basquetebol americano Dennis Rodman fez uma visita controversa à capital Pyongyang. Mais tarde, disse ao The Guardian: “Segurei a bebé Ju-ae nos braços e conversei com (a esposa de Kim) também”.

Ju-ae permaneceu escondida nas sombras até à sua primeira aparição pública em 2022, quando acompanhou o pai enquanto ele supervisionava o lançamento de um míssil balístico intercontinental (ICBM). Fotos notáveis mostraram o líder segurando a mão de uma menina de bochechas rechonchudas, franja e rabo de cavalo comprido, tendo como pano de fundo um míssil imponente.

Kim Jong-un com a filha, Kim Ju-ae, em 2024 (KCNA via Lusa)

Nos anos seguintes, ela fez mais aparições públicas, incluindo em eventos militares, como um desfile na capital, onde contemplou fileiras de ICBMs.

A sua primeira viagem pública ao exterior ocorreu em setembro passado, quando acompanhou o pai a Pequim para assistir ao desfile militar do líder chinês Xi Jinping.

Numa demonstração de força durante o desfile, Kim e o presidente russo Vladimir Putin flanquearam Xi, caminhando à frente de outros líderes mundiais, formando um trio de autoritários alinhados na sua missão de criar uma nova ordem mundial, contrariando o Ocidente.

Enquanto projetavam essa mensagem contundente para o mundo num espetáculo assistido por milhões, algures em Pequim — escondida das câmaras — estava a jovem Ju-ae.

Ela é a única filha de Kim com alguma visibilidade, com a imprensa estatal a referir-se a ela regularmente como "filha amada" e "querida filha".

Se Kim tem outros filhos, eles nunca foram mostrados em público.

Mas nem todos acham que Ju-ae foi escolhida como sucessora. Alguns especialistas argumentam que é apenas um golpe de relações públicas para atrair a atenção internacional.

Durante muitas décadas, foi um mistério como os sucessores da família Kim eram escolhidos, disse anteriormente um especialista à CNN. Então, por que mudar isso agora?

Os outros filhos de Kim podem ser escolhidos no seu lugar e pode ser uma escolha deliberada mantê-los fora de vista por enquanto, preservando o seu anonimato e permitindo-lhes mais opções de educação ou formação, disseram especialistas à CNN.

O próprio Kim estudou na Suíça na década de 1990. Mas essa é uma opção improvável para Ju-ae, que está sob os holofotes.

Muita coisa pode acontecer entre agora e o momento da eventual sucessão. Podem passar muitos mais anos antes que Kim, que se acredita ter cerca de 40 anos, precise de passar o testemunho.