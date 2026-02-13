Pode esta adolescente ser a próxima líder da Coreia do Norte?

Uma jovem adolescente envolta em mistério e intriga pode muito bem ser a próxima líder da nação eremita da Coreia do Norte.
Alguns especialistas acreditam que o líder Kim Jong-un está a preparar a sua filha para ser sua sucessora, levando-a consigo em excursões cada vez mais frequentes e de alto nível, alimentando especulações nos últimos anos.
A idade exata da menina, que se acredita chamar-se Kim Ju-ae, é desconhecida, mas acredita-se que ela esteja no início da adolescência.
A teoria da sucessão ganhou força na quinta-feira, depois de a agência de espionagem da Coreia do Sul ter afirmado acreditar que o ditador "entrou na fase de nomeá-la como sucessora".
O Serviço Nacional de Informações (NIS) da Coreia do Sul apresentou esta avaliação atualizada numa reunião à porta fechada com deputados, que mais tarde partilharam as suas conclusões com os jornalistas.
Além de simplesmente aparecer em eventos importantes, Ju-ae parece agora ter "expressado opiniões sobre algumas medidas" políticas, afirmou o NIS, de acordo com os deputados.
Nada disso foi confirmado oficialmente e muito permanece desconhecido sobre a família Kim. Poucas informações entram ou saem da Coreia do Norte, um dos países mais fechados e repressivos do mundo.
A pandemia aprofundou esse isolamento, com as fronteiras fechadas e a maioria das missões diplomáticas e organizações internacionais sem fins lucrativos restantes a deixar o país.
Mas as agências de informações observam atentamente qualquer evento que possa oferecer uma pista, especialmente sobre o futuro da dinastia Kim, que governa a Coreia do Norte há gerações.
Um desses eventos será uma importante reunião política prevista para o final de fevereiro, a primeira em cinco anos, com o país possivelmente a definir novas prioridades e reorganizando os seus altos responsáveis.
Os deputados afirmaram que o NIS irá monitorizar de perto se Ju-ae marca presença na reunião, o nível de protocolo que lhe será dado, bem como quaisquer títulos simbólicos e outras pistas.
A filha do ditador
Os especialistas ocidentais acreditam que Kim tem três filhos e que Ju-ae é a filha do meio, embora não haja forma de verificar isso.
O mundo soube da existência de Ju-ae em 2013, quando o astro do basquetebol americano Dennis Rodman fez uma visita controversa à capital Pyongyang. Mais tarde, disse ao The Guardian: “Segurei a bebé Ju-ae nos braços e conversei com (a esposa de Kim) também”.
Ju-ae permaneceu escondida nas sombras até à sua primeira aparição pública em 2022, quando acompanhou o pai enquanto ele supervisionava o lançamento de um míssil balístico intercontinental (ICBM). Fotos notáveis mostraram o líder segurando a mão de uma menina de bochechas rechonchudas, franja e rabo de cavalo comprido, tendo como pano de fundo um míssil imponente.
Nos anos seguintes, ela fez mais aparições públicas, incluindo em eventos militares, como um desfile na capital, onde contemplou fileiras de ICBMs.
A sua primeira viagem pública ao exterior ocorreu em setembro passado, quando acompanhou o pai a Pequim para assistir ao desfile militar do líder chinês Xi Jinping.
Numa demonstração de força durante o desfile, Kim e o presidente russo Vladimir Putin flanquearam Xi, caminhando à frente de outros líderes mundiais, formando um trio de autoritários alinhados na sua missão de criar uma nova ordem mundial, contrariando o Ocidente.
Enquanto projetavam essa mensagem contundente para o mundo num espetáculo assistido por milhões, algures em Pequim — escondida das câmaras — estava a jovem Ju-ae.
Ela é a única filha de Kim com alguma visibilidade, com a imprensa estatal a referir-se a ela regularmente como "filha amada" e "querida filha".
Se Kim tem outros filhos, eles nunca foram mostrados em público.
Mas nem todos acham que Ju-ae foi escolhida como sucessora. Alguns especialistas argumentam que é apenas um golpe de relações públicas para atrair a atenção internacional.
Durante muitas décadas, foi um mistério como os sucessores da família Kim eram escolhidos, disse anteriormente um especialista à CNN. Então, por que mudar isso agora?
Os outros filhos de Kim podem ser escolhidos no seu lugar e pode ser uma escolha deliberada mantê-los fora de vista por enquanto, preservando o seu anonimato e permitindo-lhes mais opções de educação ou formação, disseram especialistas à CNN.
O próprio Kim estudou na Suíça na década de 1990. Mas essa é uma opção improvável para Ju-ae, que está sob os holofotes.
Muita coisa pode acontecer entre agora e o momento da eventual sucessão. Podem passar muitos mais anos antes que Kim, que se acredita ter cerca de 40 anos, precise de passar o testemunho.