Kim Jong-un afirma que relações entre Pequim e Pyongyang estão a "atingir novos patamares"

Agência Lusa , AM
Há 1h e 52min
Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un (Reuters)

Já Xi destacou o valor das relações entre Pequim e Pyongyang e afirmou que atribui "grande importância" ao desenvolvimento das relações bilaterais

O líder norte-coreano indicou numa mensagem ao Presidente chinês que as relações Pequim-Pyongyang estão a "atingir novos patamares", em particular após a cimeira realizada entre os dois em setembro, informou a agência de notícias KCNA.

"É com satisfação que constato que as relações tradicionais entre a República Popular Democrática da Coreia [nome oficial da Coreia do Norte] e a China estão a atingir novos patamares (...), em conformidade com o importante acordo alcançado na reunião que mantivemos em setembro do ano passado", escreveu Kim Jong-un numa mensagem enviada a Xi Jinping na sexta-feira, de acordo com a agência de notícias estatal.

Na mensagem, Kim agradeceu a Xi pelas felicitações pela reeleição à frente do comité de Assuntos de Estado norte-coreano, o mais alto cargo do principal órgão de orientação política do país.

Kim Jong-un prometeu ainda continuar a desenvolver os laços entre Pyongyang e Pequim "com o socialismo como elemento central".

Numa mensagem anterior, Xi destacou o valor das relações entre Pequim e Pyongyang e afirmou que atribui "grande importância" ao desenvolvimento das relações bilaterais.

Os dois líderes reuniram-se em setembro do ano passado em Pequim, após um desfile militar para assinalar o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, no qual o norte-coreano se sentou à esquerda de Xi, que tinha o Presidente russo, Vladimir Putin, à direita.

A imagem, de grande carga simbólica, representou a primeira ocasião em 66 anos em que os líderes da China, da Rússia e da Coreia do Norte apareceram juntos em público, e foi interpretada como uma tentativa de restabelecer a sintonia após as tensões decorrentes da cooperação militar entre Pyongyang e Moscovo na guerra na Ucrânia.

Temas: Kim Jong-un Xi Jinping China Coreia do Norte

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