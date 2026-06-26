Kim Jong-un pede postura militar "mortal e destrutiva" após testes de armamento

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Kim afirmou que a política de autodefesa da Coreia do Norte inclui o objetivo de fortalecer "a postura ofensiva mortal e destrutiva para que nenhum inimigo se atreva a confrontá-la"

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apelou ao reforço da "postura ofensiva mortal e destrutiva" das forças armadas, após assistir a testes de armamento, avançou esta sexta-feira a imprensa estatal norte-coreana.

Os testes observados por Kim na quinta-feira tinham como objetivo avaliar o poder de uma ogiva de "missão especial" para um míssil balístico tático, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes melhorado e a precisão de impacto de projéteis com alcance alargado de um obus autopropulsado, informou a KCNA.

De acordo com a agência de notícias oficial, o líder disse que os resultados dos testes comprovaram o progresso tecnológico alcançado num esforço para mudar a postura de fogo nas áreas da fronteira sul, numa referência à vizinha Coreia do Sul, país que conta com bases militares dos Estados Unidos.

Kim afirmou que a política de autodefesa da Coreia do Norte inclui o objetivo de fortalecer "a postura ofensiva mortal e destrutiva para que nenhum inimigo se atreva a confrontá-la", afirmou a KCNA.

"Fazer com que os inimigos sintam uma inquietação e um medo constantes é apenas um aspeto importante do exercício da dissuasão de guerra", disse o líder.

A KCNA disse que a ogiva de "missão especial" testada visa "infligir danos fatais a alvos importantes, incluindo aeródromos, portos e instalações energéticas do inimigo".

Na terça-feira, Kim anunciou que planeia construir, pelo menos, dois navios de guerra de cinco mil toneladas ou mais por ano e equipá-los com armas nucleares, avançou hoje a imprensa estatal.

De acordo com a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, o contratorpedeiro Choe Hyon entrou ao serviço da Marinha norte-coreana, após uma cerimónia na cidade portuária de Nampo.

Na cerimónia, Kim enfatizou os planos de Pyongyang de construir anualmente dois navios de tonelagem igual ou superior, "incluindo cruzadores de 10 mil toneladas".

"O plano de equipar a Marinha com armas nucleares está a progredir como planeado", enfatizou Kim durante o evento, sublinhando que as capacidades marítimas de Pyongyang permitirão ao país assumir um papel "forte e fiável" na dissuasão nuclear.

O Choe Hyon é o primeiro contratorpedeiro de cinco mil toneladas a entrar ao serviço na Marinha da Coreia do Norte, enquanto o Kang Geon, um navio da mesma classe, iniciou os testes de avaliação no início do mês.

Um futuro navio de 10 mil toneladas seria semelhante à classe Arleigh Burke, a mais numerosa da Marinha dos EUA.

Esta semana, o líder reafirmou o compromisso da Coreia do Norte com o desenvolvimento do arsenal nuclear face ao que descreveu como o "uso indiscriminado da força" por parte dos Estados Unidos, bem como o conflito em curso no Médio Oriente.

A Coreia do Norte reiterou que não dialogará com Washington ou Seul se insistirem na desnuclearização, uma questão que Pyongyang omi