Kiefer Sutherland detido após incidente com motorista de plataforma de transporte em Los Angeles

Há 1h e 20min
Kiefer Sutherland

Sutherland foi detido e libertado algumas horas mais tarde mediante o pagamento de uma fiança de 50.000 dólares

O ator Kiefer Sutherland foi detido na madrugada de segunda-feira por suspeitas de ameaças criminosas. De acordo com a Associated Press, que cita a polícia de Los Angeles, o ator terá agredido um motorista de uma plataforma de transporte individual.

Pouco depois da meia-noite de segunda-feira, os agentes responderam a uma chamada que dava conta de uma agressão num cruzamento a sul de Hollywood Hills. O Departamento de Polícia de Los Angeles explica que apurou que Sutherland entrou num veículo de uma plataforma de transporte, agrediu fisicamente o motorista e “fez ameaças criminosas à vítima”. Segundo a polícia, o motorista não precisou de assistência médica.

Sutherland foi detido e libertado algumas horas mais tarde mediante o pagamento de uma fiança de 50.000 dólares (cerca de 46.000 euros), de acordo com os registos prisionais. A primeira audição em tribunal está marcada para 2 de fevereiro.

Até ao momento, os representantes do ator não comentaram o caso.

Sutherland esteve preso em 2007 depois de se declarar no contest (sem contestar) numa acusação de condução sob o efeito do álcool. Em 2004, já tinha sido condenado pelo mesmo crime e, desde a década de 1990, esteve envolvido em várias detenções relacionadas com consumo de álcool.

Nascido no Reino Unido e com nacionalidade canadiana, o ator é mais conhecido pela longa interpretação do agente federal Jack Bauer na série de suspense da Fox “24”, bem como em vários spin-offs.

Kiefer Sutherland é filho do ator Donald Sutherland.

