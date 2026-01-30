Trump nomeia Kevin Warsh para substituir Jerome Powell como presidente da Reserva Federal

CNN
Há 1h e 30min
Kevin Warsh (CNN)

A escolha de um novo presidente da Fed é uma das contratações mais importantes de qualquer presidente dos EUA – mas a nomeação assume uma importância ainda maior com este presidente

O presidente Donald Trump nomeou Kevin Warsh para o cargo de 17.º presidente da Reserva Federal (Fed), quando terminar o mandato de Jerome Powell, em maio.

Kevin Warsh é um candidato relativamente convencional à presidência da Reserva Federal (Fed): um ex-governador da Fed que já tinha sido considerado para o cargo de secretário do Tesouro no segundo mandato de Trump e foi também candidato à presidência da Fed durante o primeiro mandato do presidente.

Warsh foi nomeado para a Fed em 2006, aos 35 anos, tornando-se a pessoa mais jovem a ocupar um cargo no influente conselho da Fed.

Warsh, agora com 55 anos, mudou recentemente a sua posição em relação à política monetária. Outrora um acérrimo defensor do controlo da inflação, Warsh defende agora taxas de juro mais baixas, de acordo com várias declarações públicas feitas nos últimos meses, enquanto Trump transformava a escolha do presidente da Fed num espectáculo digno de reality show. Warsh defendeu ainda uma reformulação do quadro de pessoal do banco central.

A escolha de um novo presidente da Fed é uma das contratações mais importantes de qualquer presidente dos EUA – mas a nomeação assume uma importância ainda maior com este presidente. Trump prometeu reduzir o custo de vida, e a Fed é responsável por manter a estabilidade de preços.

Trump criticou duramente a Fed e Jerome Powell durante o último ano, chegando mesmo a chamar "idiota" a Powell, o seu escolhido a dedo para a presidência da Fed, na quinta-feira.

A escolha de Trump para dirigir o banco central encerra um extenso processo de seleção que, a dada altura, chegou a incluir cerca de uma dezena de pessoas, desde figuras importantes do movimento MAGA, como o diretor do Conselho Económico Nacional, Kevin Hassett, até à ex-secretária do Tesouro, Janet Yellen, segundo Scott Bessent, chefe do Tesouro de Trump, que liderou a busca. O próprio Bessent também foi considerado para o cargo, mas disse a Trump que preferia manter-se na sua posição atual.

O Comité Bancário do Senado vai analisar a nomeação de Warsh através de uma audiência pública, e depois o plenário do Senado votará se o confirma ou não. Mas mesmo este processo pode ser comprometido pela extraordinária investigação criminal da administração Trump contra Powell - uma linha vermelha que, segundo alguns senadores republicanos de topo, Trump ultrapassou e que poderá atrasar a nomeação de Warsh até que a investigação esteja concluída.

Os esforços de Trump para politizar as decisões da Fed ameaçam minar a tão prezada independência do banco central. Os membros da Comissão Bancária do Senado irão certamente questionar Warsh sobre a sua política de taxas de juro, que está em constante mudança, e sobre quaisquer promessas que tenha feito a Trump relativamente à definição desta política. Warsh poderá também ser questionado sobre o seu sogro, o mega doador republicano Ronald Lauder.

A credibilidade de Kevin Warsh

Kevin Warsh trabalhou como economista da Casa Branca durante a administração de George W. Bush. Atualmente é investigador visitante na Hoover Institution, um think tank de tendência conservadora da Universidade de Stanford.

Embora Trump esteja a procurar cortes profundos nas taxas de juro para impulsionar o crescimento dos EUA, alguns economistas e analistas observam que Warsh tem um historial de favorecer políticas rigorosas contra a inflação.

Por exemplo, em Abril de 2009, em plena Grande Recessão, quando a taxa de desemprego estava a disparar, Warsh manifestou preocupação com a inflação.

"Continuo mais preocupado com os riscos de inflação de alta do que com os riscos de queda", declarou Warsh durante uma reunião da Fed, de acordo com as atas divulgadas posteriormente.

Kevin Warsh esperava que a Fed retirasse o seu apoio de emergência à política monetária mais rápido do que os economistas da Fed previam.

"Se Trump quer alguém que seja brando com a inflação, escolheu a pessoa errada em Kevin Warsh", escreveu Anna Wong, economista-chefe para os EUA da Bloomberg Economics, numa publicação no X, na quinta-feira.

Temas: Kevin Warsh Fed Reserva Federal Donald Trump EUA

Relacionados

Trump prepara-se para nomear Kevin Warsh para a presidência da Reserva Federal

A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay

Powell recusa-se a fazer o que Trump quer com os juros. E agora a Fed vai a tribunal

E.U.A.

"O problema com Stephen Miller é que ele não sente vergonha". O "arquiteto" da política de imigração de Trump cometeu um "erro" em Minneapolis

Há 42 min

Trump nomeia Kevin Warsh para substituir Jerome Powell como presidente da Reserva Federal

Há 1h e 30min

Trump prepara-se para nomear Kevin Warsh para a presidência da Reserva Federal

Há 3h e 33min

"Pedi ao presidente Putin para que não dispare durante uma semana, e ele concordou". Ucrânia saúda cessar-fogo anunciado por Trump, Rússia mantém-se em silêncio

Hoje às 09:05
Mais E.U.A.

Mais Lidas

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

Ontem às 09:29

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

28 jan, 07:21

Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

Ontem às 12:48

Morreu João Canijo

Ontem às 22:20

A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Ontem às 15:30

Ainda se sentem os efeitos da Kristin e já há mais duas depressões que podem vir a ameaçar Portugal

Hoje às 07:00

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

28 jan, 12:16

Tracking poll, 2.ª volta, dia 3: Ventura e Seguro aproximam-se um pouco depois do debate (mas a diferença ainda é grande)

Ontem às 19:25

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

28 jan, 10:53

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

A tempestade Kristin danificou-me o carro e a casa. Tenho direito a ser reembolsado pela seguradora?

Ontem às 12:03

FC Porto acaba em quinto na Liga Europa, Braga em sexto: seguem diretamente para os oitavos de final

Ontem às 18:51