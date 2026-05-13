EUA confirmam sucessor para um dos principais visados de Trump

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Jerome Powell está de saída e o Senado dos EUA acaba de confirmar o seu sucessor

Kevin Warsh foi confirmado por uma pequena margem de votos pelo Senado esta quarta-feira para servir como 17.º presidente da Reserva Federal, herdando um banco central que há muito está sob ataque político do presidente dos EUA, Donald Trump, e uma economia abalada por tensões geopolíticas que estão a impulsionar a inflação.

Warsh vai suceder formalmente ao presidente da Fed, Jerome Powell, cujo mandato de oito anos foi marcado por várias crises económicas e por um aceso confronto com a Casa Branca para defender a independência política do banco central norte-americano.

Warsh foi confirmado por 54 votos a 45, numa votação maioritariamente dividida por linhas partidárias, com apenas o senador democrata John Fetterman, da Pensilvânia, a votar a favor da nomeação de Warsh. Foi a votação mais partidária para um nomeado para a presidência da Fed na história, sublinhando o desconforto entre os democratas com a luta de Trump contra a Fed, embora os republicanos, de um modo geral, acolham a liderança de Warsh.

Warsh é amplamente visto como mais alinhado com o presidente Donald Trump, que há muito exige cortes nas taxas de juro, mas vai assumir o cargo numa altura em que as pressões inflacionistas se intensificam devido à guerra entre os EUA e Israel com o Irão. A inflação saltou para o nível mais elevado em três anos em abril, de acordo com o último Índice de Preços no Consumidor, e ultrapassa agora o crescimento dos salários.

O choque energético está a complicar as expectativas de um corte rápido das taxas de juro, com os investidores a esperarem agora que a Fed mantenha a sua taxa de juro diretora inalterada durante o resto do ano - ou até mesmo que aumente as taxas se a inflação se agravar. Esta perspetiva irá provavelmente frustrar Trump, que pode dirigir a sua ira a Warsh da mesma forma que fez com Powell. O presidente chegou a brincar no início deste ano que processaria Warsh se este não cortasse as taxas.

De qualquer forma, o presidente da Fed representa apenas um voto na Comissão Federal de Mercado Aberto (FOMC), que analisa as alterações nas taxas de juro. Embora Warsh controle a agenda de todas as reuniões da Fed, não terá autoridade unilateral sobre o que a maioria do organismo decidir. Até à data, existe uma fação de decisores políticos com poder de voto que sinalizou sérias preocupações com a inflação.

O que podemos esperar de Warsh?

Espera-se que a era Warsh na Fed traga várias mudanças para a instituição.

O futuro presidente da Fed propôs ou insinuou a redução da dimensão do balanço da Fed, atualmente nos 6,7 biliões de dólares; uma coordenação mais estreita com o Departamento do Tesouro em relação ao balanço; a redução do número de reuniões de política monetária por ano de oito para apenas quatro; a realização de menos conferências de imprensa; a redução do número de funcionários da Fed em Washington; e a interrupção de divulgações frequentes sobre a trajetória das taxas de juro. De acordo com os analistas do JPMorgan, todas estas mudanças estariam dentro do âmbito de atuação de Warsh enquanto presidente.

A mudança de política mais desafiante para Warsh pode estar relacionada com o balanço. Há anos que Warsh afirma repetidamente que a Fed deve reduzir a sua presença nos mercados financeiros, diminuindo o balanço para permitir que os banqueiros centrais se concentrem principalmente na sua ferramenta tradicional - a taxa de juro diretora - para combater a elevada inflação e o elevado desemprego.

Após a Grande Crise Financeira e novamente durante a pandemia, a Fed comprou milhões de dólares em ativos, como títulos do Tesouro, para apoiar a economia, uma política conhecida como flexibilização quantitativa.

Warsh acredita que tais políticas minam a independência da Fed, uma vez que, essencialmente, equivalem a garantir o apoio do governo. Defende que o banco central deveria acelerar a liquidação dos seus biliões em reservas, que incluem títulos garantidos por hipotecas e títulos do governo, o mais rapidamente possível.

Uma trajetória turbulenta até ao topo

A busca de Trump por um novo presidente da Fed durou vários meses e terminou num processo de confirmação desgastante, que foi paralisado durante algum tempo por um importante republicano - o senador da Carolina do Norte, Thom Tillis - que exigiu que o Departamento de Justiça encerrasse uma investigação a Powell relacionada com o depoimento que o presidente da Fed prestou ao Congresso no ano passado sobre os custos excessivos de um projeto de reforma na sede da Fed em Washington, D.C.

A investigação do Departamento de Justiça alimentou os receios de que a administração Trump estivesse a tentar minar a independência da Fed, o que abriria caminho à interferência política na definição das taxas de juro da maior economia do mundo.

Powell tinha criticado veementemente a investigação, classificando-a como politizada, e afirmando numa declaração em vídeo que a investigação era consequência de “ameaças e pressão contínua” mais amplas por parte do governo.

A investigação, liderada pela procuradora federal de Washington D.C., Jeanine Pirro, acabou por ser arquivada, embora Pirro tenha afirmado que poderá reabri-la caso o inspetor-geral da Fed encontre provas de irregularidades ou negligência.

A primeira reunião de Warsh como presidente da Fed está marcada para 16 e 17 de junho, com o ex-presidente da Fed, Powell, a manter, para já, um lugar como membro do Conselho de Governadores. Na sua última conferência de imprensa como presidente, no mês passado, Powell felicitou Warsh e disse que o apoiaria em tudo o que pudesse, ao mesmo tempo que se afastaria dos holofotes para permitir que o futuro presidente da Fed governasse.

Os presidentes da Fed geralmente afastam-se completamente do conselho após deixarem a liderança do banco central, mas Powell afirmou que permanecerá até considerar a investigação de Pirro totalmente concluída. O único outro ex-presidente da Fed a manter-se no cargo foi Marriner Eccles, em 1948, que se manteve no conselho durante mais alguns anos.