Juiz decide que Trump não pode adicionar o seu nome ao Kennedy Center

Há 2h e 9min

Autoridades têm agora de remover todas as placas que incluam o nome de Donald Trump

Um juiz federal impediu o Kennedy Center de fechar temporariamente as suas portas a uma renovação que demoraria anos, alegando que o seu conselho violou a lei ao acrescentar o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao histórico centro de artes performativas.

O juiz distrital Casey Cooper concluiu que a lei que estabeleceu o centro "deixa absolutamente claro que o centro deve ser nomeado em homenagem ao presidente Kennedy e não pode ostentar qualquer outro nome oficial ou memorial público baseado na decisão unilateral do Conselho".

"O Congresso deu o nome ao Kennedy Center e só o Congresso pode mudá-lo", escreveu Cooper na sua decisão de 94 páginas.

Determinado por Cooper, no prazo de duas semanas, as autoridades devem remover todas as placas do Kennedy Center que incluam o nome de Trump e atualizar o site para eliminar todas as referências ao nome "Trump Kennedy Center" ou ao "Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts".

Afirmou que o centro está permanentemente proibido de “exibir, instalar ou manter qualquer sinalética física ou digital no edifício ou terreno do Kennedy Center que indique, sugira ou implique que a instituição tem o nome de qualquer pessoa que não seja o presidente John F. Kennedy”.

A CNN contactou a Casa Branca para obter comentários.

O Kennedy Center já indicou que pretende recorrer da decisão.

"Estamos confiantes de que, no recurso, o tribunal manterá a decisão do conselho de reconhecer as contribuições históricas do presidente Trump para o centro cultural da nossa nação", disse Roma Daravi, vice-presidente de relações públicas do centro, em comunicado.

Cooper, nomeado pelo antigo presidente Barack Obama, afirmou que o centro pode ainda avançar com as obras de remodelação do edifício, que tem décadas de existência, e que poderá posteriormente decidir encerrá-lo, depois de o conselho de administração avaliar mais detalhadamente o impacto que tal medida teria na sua obrigação legal de manter algum programa em funcionamento durante todo o tempo.

“Não há provas de que o Conselho tenha tido em conta todas as suas obrigações legais ao determinar que o encerramento total do Kennedy Center seria apropriado”, escreveu numa longa decisão emitida esta sexta-feira. “Em resumo, não há provas perante o Tribunal de que o Conselho de Curadores do Kennedy Center tenha considerado como cumpriria integralmente o seu mandato legal durante o período de encerramento.”

Daravi sugeriu que o Kennedy Center planeia analisar a decisão do juiz sobre o encerramento "cuidadosamente", mas realçou que a instalação "requer uma restauração urgente e significativa".

Isto inclui atualizações de infraestruturas, como sistemas de climatização e painéis de beiral, bem como melhorias no sistema de drenagem e nos assentos do teatro.

Processo interposto por congressista democrata

As decisões representam uma grande vitória para a congressista democrata Joyce Beatty, que pertenceu ao conselho do Kennedy Center, que interpôs uma ação judicial no ano passado, depois de os seus colegas de conselho terem proposto a mudança do nome do centro. Mais tarde, a congressista reviu a sua queixa depois de Trump ter anunciado planos para fechar o edifício enquanto uma extensa renovação era realizada.

“A decisão de hoje afirma corretamente que os esforços desta administração para renomear e fechar o centro não têm qualquer fundamento legal”, disse Beatty em comunicado. “O Kennedy Center é uma instituição que pertence ao povo norte-americano, não a Donald Trump.”

Trump, que foi eleito presidente do conselho no ano passado, supervisionou grandes mudanças programáticas e de liderança no centro, levando à queda das vendas de bilhetes e ao cancelamento de atuações de grandes artistas, o que alguns interpretaram como a motivação para o encerramento temporário.

Sob a sua gestão, o seu conselho de aliados, escolhido a dedo, aprovou no final do ano passado os planos para renomear o centro como Trump Kennedy Center. E depois, em março, o conselho votou o encerramento do centro a partir de 7 de julho para uma renovação planeada de dois anos.

Beatty, que representa o Ohio, tem um lugar no conselho em virtude da sua posição no Congresso. A sua contestação centrou-se, em parte, na ideia de que os membros do conselho não receberam documentos sobre os planos de reforma antes da votação. O Kennedy Center entregou documentos a Beatty na véspera da reunião do conselho em março, mas ficaram muito aquém da extensa revisão que, segundo as autoridades, tinha sido realizada para justificar o encerramento significativo.

Cooper afirmou esta sexta-feira que o conjunto de documentos entregue a Beatty “focava-se principalmente nas obras de renovação que o conselho já sabia que iriam ser realizadas, e não na necessidade de fechar o Kennedy Center”.

O juiz escreveu que a votação do conselho sobre o encerramento do centro “já estava predestinada”. Apontou para os comentários de Matt Floca, que assumiu a direção do centro, que pareciam indicar que se estava a preparar para o encerramento total meses antes de Trump anunciar, em fevereiro, os seus planos para fechar o edifício.

“Independentemente do que tenha acontecido durante este alegado período de incubação de quatro meses, a participação do conselho foi, obviamente, uma reflexão tardia”, escreveu Cooper. “Os membros do conselho souberam do plano de encerramento do centro ao mesmo tempo que o público em geral, através de publicações nas redes sociais. Sem tempo e informação suficientes, não tiveram uma oportunidade significativa para considerar aquela que é talvez a decisão mais importante da história do Centro desde a sua inauguração, em 1971.”

“A garantia do presidente Trump de que o encerramento estaria ‘totalmente sujeito à aprovação do conselho’ soa vazia, uma vez que o próprio admitiu mais tarde que era ‘um pouco tarde para o conselho’ se pronunciar, porque o plano já tinha sido ‘anunciado’. Para ele, a aprovação do conselho era apenas um ‘detalhe menor’”, acrescentou o juiz. Os antigos funcionários expressaram sérias preocupações sobre o encerramento devido aos danos, incluindo alertas de que os artistas encontrariam locais alternativos e não regressariam, que a equipa especializada seria difícil de substituir e que tanto o público como os doadores desapareceriam.