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Venceu as eleições com maioria absoluta mas acabou por cair ao fim de dois anos: onde é que Starmer errou?

CNN , Christian Edwards
Há 57 min
Keir Starmer demite-se do cargo de primeiro-ministro a 22 de junho de 2026. AP
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Ao longo do mandato, Starmer foi atacado pela direita pela sua alegada incapacidade de controlar a imigração ilegal, e pela esquerda devido a políticas económicas impopulares

Apesar de ter vencido uma eleição por maioria absoluta em 2024, o público britânico rapidamente se desiludiu com o primeiro-ministro Keir Starmer quase assim que este assumiu funções.

Atacado pela direita pela sua alegada incapacidade de controlar a imigração ilegal, pela esquerda devido a políticas económicas impopulares — e por muitos em todo o espetro político pela falta de carisma e de visão política —, a posição de Starmer foi-se deteriorando ao longo dos meses.

Os resultados das eleições locais do mês passado — que levaram o Partido Trabalhista a perder mais de 1.400 lugares em câmaras municipais inglesas e o controlo do parlamento galês, onde era a maior força política há décadas — enfraqueceram ainda mais a autoridade de Starmer, parecendo convencer dezenas de deputados trabalhistas de que não é capaz de vencer as próximas eleições gerais, previstas para o verão de 2029.

Entretanto, Burnham regressou ao Parlamento ao vencer de forma convincente uma eleição intercalar na quinta-feira contra o partido populista de direita Reform UK, que lidera atualmente a maioria das sondagens nacionais.

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Isso criou um contraste evidente entre os dois homens e deu peso eleitoral ao argumento de Burnham de que está melhor posicionado do que Starmer para derrotar o Reform numa eleição geral.

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Temas: Keir Starmer Reino Unido Demissão Starmer

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