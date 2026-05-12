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"O país espera que continuemos a governar": Starmer recusa demitir-se e desafia adversários a desencadearem eleição interna

Agência Lusa , TFR
Há 49 min
Keir Starmer

Starmer repetiu assumir a responsabilidade pelos maus resultados nas eleições locais e regionais de 7 de maio

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, desafiou esta terça-feira potenciais rivais a desencadearem uma eleição interna no Partido Trabalhista, reiterando que não se pretende demitir. 

"O Partido Trabalhista tem um processo para contestar a liderança e esse processo não foi acionado. O país espera que continuemos a governar. É isso que estou a fazer e o que devemos fazer enquanto governo", disse esta manhã, durante a reunião semanal do conselho de ministros.

Starmer repetiu assumir a responsabilidade pelos maus resultados nas eleições locais e regionais de 7 de maio. 

No entanto, salientou que "as últimas 48 horas foram desestabilizadoras para o governo, e isso tem um custo económico real para o país e para as famílias", numa referência ao aumento dos juros pagos pelo Governo sobre os títulos do tesouro.

Temas: Keir Starmer Reino Unido Demissão Partido Trabalhista
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