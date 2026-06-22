Keir Starmer, em lágrimas, demite-se do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido

O ainda primeiro-ministro sublinhou, num discurso visivelmente emocionado, que mudou o partido ao "expulsar o veneno do antissemitismo", destacando também a "restauração da confiança na economia, na defesa e na segurança nacional"
Depois de muitas especulações, Keir Starmer anunciou esta segunda-feira a demissão do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.
Keir Starmer vai ainda assim permanecer no cargo até à eleição de um novo líder do Partido Trabalhista.
Aos jornalistas presentes na entrada de Downing Street, Starmer afirmou ter “ouvido a resposta do grupo parlamentar” à questão de saber se é “a pessoa melhor posicionada” para liderar o Partido Trabalhista rumo às próximas eleições gerais, acrescentando que “aceitou essa resposta com boa graça”.
“É por isso que me vou demitir como líder do Partido Trabalhista. Falei esta manhã com Sua Majestade o Rei para o informar da minha decisão”, referiu, num discurso em que enumerou os feitos conseguidos nos últimos anos à frente dos destinos do Reino Unido.
Após deixar “o maior cargo do país”, Starmer afirmou que pretende dedicar mais tempo ao “trabalho mais importante”, sublinhando a intenção de ser “o melhor marido que puder ser” para a sua “fantástica esposa Vic”, que descreve como um “pilar ao seu lado nos bons e maus momentos”.
Num momento de forte emoção, o chefe do governo britânico acrescentou ainda que quer ser “o melhor pai que puder ser” para os seus “lindos filhos, que são o seu orgulho e alegria”, antes de abraçar a mulher que se encontrava no local e de voltar a entrar no interior do número 10 de Downing Street.
Antes de anunciar a sua demissão, Starmer afirmou ter herdado um Partido Trabalhista que estava “politicamente, financeiramente e moralmente falido”, sublinhando que lhe foi dito “vez após vez” que o partido estava “acabado”, mas garantindo ter “provado que essas pessoas estavam erradas”.
O ainda primeiro-ministro sublinhou ainda, num discurso visivelmente emocionado, que mudou o partido ao “expulsar o veneno do antissemitismo”, destacando também a “restauração da confiança na economia, na defesa e na segurança nacional”.
Entretanto, e já depois do discurso, o Partido Trabalhista anunciou que irá “em breve acordar” o calendário para a eleição de um novo líder.
“Na sequência do anúncio do primeiro-ministro hoje de que pretende demitir-se como líder do Partido Trabalhista, o órgão dirigente do partido, o Comité Executivo Nacional, irá em breve acordar o calendário para a eleição do próximo líder do Partido Trabalhista", referiu um porta-voz do partido, acrescentando que “mais detalhes sobre a eleição para a liderança serão comunicados oportunamente”.