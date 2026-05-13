Do autarca de Manchester à ex-vice polémica: estes são os nomes que podem suceder a Starmer

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Apesar de quase 100 deputados terem instado publicamente o primeiro-ministro britânico a demitir-se, ainda nenhum candidato apresentou um desafio formal à sua liderança

Ignorando os apelos para que se demita como primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer desafiou os seus possíveis opositores a lançarem uma candidatura formal à sua liderança do Partido Trabalhista.

Para desencadear uma disputa pela liderança, um quinto dos deputados trabalhistas (MPs) – ou seja, 81 parlamentares – tem de se unir em torno de um único candidato. Uma vez que um ou mais candidatos consigam esse nível de apoio, os seus nomes podem ser colocados na votação para concorrer contra Starmer, numa eleição decidida pelos membros do Partido Trabalhista.

Apesar de quase 100 deputados terem instado publicamente Starmer, de 63 anos, a demitir-se, ainda nenhum candidato apresentou um desafio formal à sua liderança. Acredita-se que existam apenas alguns nomes capazes de reunir as 81 assinaturas necessárias.

Eis um olhar sobre quem são.

Wes Streeting

O secretário de Estado da Saúde, Wes Streeting, sai do número 10 de Downing Street após uma reunião do Conselho de Ministros na terça-feira. Brook Mitchell/AFP/Getty Images

Existem atualmente duas alas no Partido Trabalhista: aqueles que dizem querer uma mudança “rápida” na liderança referem-se a Wes Streeting, o secretário da Saúde. Aqueles que defendem uma transição “ordenada” do poder referem-se a Andy Burnham, atual presidente da Câmara de Greater Manchester – sobre o qual falaremos mais adiante.

Streeting, o secretário encarregado de recuperar o debilitado Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS), pertence à ala direita do Partido Trabalhista. Grande parte da sua vida foi passada em torno da política: primeiro como presidente da União Nacional de Estudantes, depois como vereador local, antes de se tornar deputado por um bairro no leste de Londres, perto do conjunto habitacional onde cresceu.

Streeting tem frequentemente manifestado admiração pelo governo de Tony Blair, que era primeiro-ministro quando Streeting estudava na Universidade de Cambridge. Embora tenha saído temporariamente do Partido Trabalhista devido ao apoio de Blair à Guerra do Iraque, diz-se que Streeting incorporou o “Blairismo” na sua missão de reformar o NHS, através do apoio a parcerias público-privadas e à reforma tecnológica. Streeting já alertou que o NHS tem de “modernizar-se ou morrer”.

Com apenas 43 anos, Streeting tem sido considerado há muito o futuro moderado do Partido Trabalhista e é elogiado como um dos comunicadores mais eficazes do governo. No entanto, a sua amizade com Peter Mandelson, o veterano político trabalhista que foi afastado do cargo de embaixador britânico em Washington devido aos seus laços com Jeffrey Epstein, o criminoso sexual condenado, tem prejudicado a sua imagem. Dado o impacto desse escândalo na imagem de Starmer, Streeting pode também ser afetado por essa associação.

Andy Burnham

Andy Burnham, presidente da Câmara da Grande Manchester, fala com os jornalistas após um ataque a uma sinagoga em Manchester, em outubro de 2025. Oli Scarff/AFP/Getty Images

Os apoiantes de Burnham defendem uma abordagem mais lenta porque, enquanto presidente da Câmara de Manchester, ele não é deputado e, como tal, ainda não pode concorrer a líder do Partido Trabalhista.

Esse obstáculo pode revelar-se intransponível. Burnham, de 56 anos, tinha esperança de se candidatar a um lugar no Parlamento por uma circunscrição perto de Manchester no início deste ano, mas foi bloqueado pelo Comité Executivo Nacional do Partido Trabalhista, numa decisão que muitos viram como uma tentativa de impedir que o rival mais forte de Starmer pudesse desafiá-lo.

A maioria das sondagens mostra que Burnham é o político mais popular no Reino Unido. Enquanto Starmer é frequentemente acusado de falta de visão política, Burnham defende o “Manchesterismo” – uma forma de “socialismo aspiracional”, favorável aos negócios, que procura devolver serviços essenciais ao controlo público e tornar a vida “possível” para os britânicos comuns.

Burnham, também formado em Cambridge, aponta o sucesso das suas políticas em Manchester – a cidade com a economia de crescimento mais rápido no Reino Unido, onde foi eleito presidente da câmara por três mandatos consecutivos – e questiona por que razão a sua visão não pode ser aplicada ao resto do país.

Em Westminster, no entanto, Burnham teve menos sucesso. Apesar de ter sido deputado durante mais de 15 anos, as suas duas tentativas anteriores de liderar o Partido Trabalhista foram pouco convincentes. Burnham foi também afetado depois de ter dito à revista New Statesman no ano passado que o Reino Unido “tem de ultrapassar esta dependência dos mercados obrigacionistas”, sugerindo políticas económicas mais radicais. As suas declarações provocaram um aumento do rendimento das obrigações do governo britânico.

Angela Rayner

Angela Rayner, fotografada em Liverpool em janeiro, ainda não esclareceu o escândalo relacionado com os seus impostos. Ryan Jenkinson/Getty Images

Starmer é frequentemente criticado por ser reservado e excessivamente jurídico. O mesmo não pode ser dito de Angela Rayner, a sua antiga vice-primeira-ministra, cujo estilo direto e extrovertido agrada a muitos jovens eleitores trabalhistas e socialistas mais tradicionais.

Rayner, de 46 anos, cresceu pobre nos arredores de Manchester e tornou-se mãe aos 16 anos. Já afirmou que não tinha livros em casa na infância porque a sua mãe – que sofria de perturbação bipolar – não sabia ler nem escrever. Rayner formou-se como cuidadora de idosos e trabalhou como representante sindical, o que, segundo ela, a levou a entrar na política.

Como vice de Starmer e ministra da Habitação, Rayner foi responsável por várias das políticas das quais o governo trabalhista mais se orgulha. Implementou reformas na construção de habitação, aumentou o salário mínimo, introduziu medidas de apoio aos inquilinos e aprovou legislação para limitar contratos de trabalho precários sem horário fixo, que deverá entrar em vigor no próximo ano.

Rayner demitiu-se do cargo de vice-primeira-ministra no ano passado após um escândalo relacionado com o não pagamento correto de imposto sobre uma segunda habitação na costa sul de Inglaterra. Rayner afirmou que o erro foi involuntário e resultado de aconselhamento jurídico deficiente, mas as questões fiscais por resolver podem prejudicar uma eventual tentativa de substituir Starmer.

Numa carta enviada a Starmer no domingo, Rayner não chegou a pedir a sua demissão, mas avisou: “O que estamos a fazer não está a funcionar e precisa de mudar. Esta pode ser a nossa última oportunidade.”

Cavalos negros

A ministra do Interior, Shabana Mahmood, de 45 anos, é vista como uma estrela em ascensão no partido. Responsável pelo combate à imigração ilegal, há quem espere que possa atrair eleitores da ala mais à direita do partido.

Ed Miliband, secretário da Energia e antigo líder do Partido Trabalhista, também é considerado um possível candidato. Em sondagens junto dos membros do Partido Trabalhista – sobretudo professores preocupados com o clima, trabalhadores do setor público e sindicalistas – Miliband surge, segundo relatos, como a escolha mais popular para suceder Starmer.