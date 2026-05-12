"Como todos os primeiros-ministros, aprendi muito": Starmer luta para se manter no cargo enquanto dezenas de deputados do próprio partido pedem a sua demissão

Há 1h e 31min

Apesar de ter vencido de forma expressiva as eleições de 2024, o público britânico afastou-se de Starmer quase imediatamente após assumir funções

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está a lutar para se manter no cargo depois de o seu apelo por um “recomeço”, na sequência de resultados desastrosos nas eleições locais da semana passada, ter sido recebido com apelos de dezenas de deputados do seu Partido Trabalhista para que se demita.

Num discurso dirigido aos apoiantes trabalhistas em Londres, Starmer afirmou assumir a responsabilidade pelas fortes perdas nos municípios de Inglaterra e nas eleições para os parlamentos do País de Gales e da Escócia. No entanto, prometeu permanecer no cargo, defendendo que uma mudança de liderança mergulharia o Reino Unido no “caos” que, segundo ele, floresceu sob o Partido Conservador, que afastou dois líderes nos dois anos anteriores à sua chegada ao poder.

“O que testemunhámos com o último governo foi o caos de mudanças constantes de líderes, e isso custou muito a este país”, afirmou Starmer na manhã de segunda-feira. “Um governo trabalhista nunca seria perdoado por voltar a impor isso ao nosso país.”

Ainda assim, ao final da tarde de segunda-feira, o Partido Trabalhista parecia à beira de fazer precisamente isso. Mais de 70 deputados trabalhistas pediram publicamente a demissão de Starmer do cargo de primeiro-ministro ou a definição de um calendário para a sua saída, enquanto vários abandonaram funções como assistentes ministeriais. Se Starmer optar por sair ou for afastado, o seu sucessor tornar-se-á o sétimo primeiro-ministro britânico numa década.

Apesar de ter vencido de forma expressiva as eleições de 2024, o público britânico afastou-se de Starmer quase imediatamente após assumir funções. Criticado pela direita pela alegada incapacidade de controlar a imigração ilegal, pela esquerda por políticas económicas impopulares - e por muitos no espectro político pela falta de carisma e de visão política -, a sua posição tem vindo a deteriorar-se há meses.

Os resultados das eleições locais da semana passada - que levaram o Partido Trabalhista a perder mais de 1.400 lugares em câmaras municipais em Inglaterra e o controlo do parlamento do País de Gales, onde era a maior força política há décadas - parecem ter convencido dezenas de deputados trabalhistas de que Starmer não é capaz de vencer as próximas eleições gerais, previstas para o verão de 2029.

Embora Starmer tenha reiterado que pretende continuar, o partido dispõe de mecanismos para o afastar. Os seus opositores precisam de 81 assinaturas — o equivalente a um quinto dos deputados trabalhistas no Parlamento — em apoio a um desafiante para desencadear uma eleição interna de liderança.

Ao contrário do Partido Conservador, o Partido Trabalhista não tem tradição de “regicídio”; nunca lançou um desafio oficial a um primeiro-ministro em funções. Quando Tony Blair abandonou o cargo em 2007, em parte devido às divisões internas sobre a guerra do Iraque, o seu sucessor designado, Gordon Brown, foi eleito sem oposição para liderar o governo e o partido.

Desta vez, porém, o cenário poderá ser mais conturbado. Não é claro se algum dos rivais de Starmer reúne as assinaturas necessárias para avançar com um desafio, e muitos dos potenciais candidatos não têm experiência ou estão envolvidos em polémicas.

Angela Rayner, fotografada em Downing Street em junho de 2025, continua a ser alvo de controvérsia devido a um escândalo relacionado com o imposto predial. Thomas Krych/Anadolu/Getty Images

Angela Rayner, antiga vice-primeira-ministra que se demitiu no ano passado devido a irregularidades no pagamento de impostos sobre propriedade, ainda não anunciou formalmente uma candidatura à liderança, apesar de ser considerada uma forte candidata. Num comunicado no domingo, apelou a Starmer para “corresponder ao momento e definir a mudança de que o país precisa”.

No discurso de segunda-feira de manhã, Starmer tentou responder a esse apelo. “Como todos os primeiros-ministros, aprendi muito nos primeiros dois anos de mandato em termos das mudanças políticas que o nosso país enfrenta. Mudanças incrementais não são suficientes”, afirmou.

Starmer não seria o primeiro líder a sofrer resultados desastrosos em eleições locais após dois anos no poder e a vencer posteriormente um segundo mandato nas eleições gerais. A primeira-ministra conservadora Margaret Thatcher perdeu mais de 1.000 lugares em câmaras municipais nas eleições locais de 1981, antes de vencer de forma expressiva as legislativas de 1983. Blair perdeu mais de 1.000 lugares em 1999, antes de garantir uma nova maioria dois anos depois.

Mas se Starmer esperava que a promessa de mudanças mais profundas pudesse inverter esta tendência histórica, a mudança anunciada ficou longe de ser radical. O primeiro-ministro prometeu aproximar o Reino Unido da Europa, após anos de relações tensas devido ao Brexit - política defendida por Nigel Farage, líder do partido de direita radical Reform UK, que ganhou força nas eleições locais da semana passada.

Questionado sobre detalhes da sua visão para a relação do Reino Unido com a Europa, Starmer limitou-se a afirmar que quer dar um “grande salto em frente” numa cimeira com a União Europeia este ano.

Para muitos deputados trabalhistas, estas respostas refletem a falta de ambição de Starmer. À medida que dezenas de parlamentares publicavam cartas a pedir a sua saída, muitos apontavam a ausência de visão política clara.

No final da noite de segunda-feira, a pressão para a demissão de Starmer incluía já membros do seu governo, não apenas deputados de bancada. A BBC avançou que a ministra do Interior, Shabana Mahmood, está entre vários membros do executivo que terão pedido a definição de um calendário para a saída do primeiro-ministro. O gabinete deverá reunir-se em Downing Street na manhã de terça-feira.