Escândalo Epstein chegou ao Reino Unido, onde o governo agora luta pela sobrevivência

Pressão em torno de Keir Starmer começa a aumentar consideravelmente

Keir Starmer está atualmente a lutar para salvar o seu cargo de primeiro-ministro, depois das demissões de conselheiros importantes e dos crescentes apelos de altos dirigentes trabalhistas para que o primeiro-ministro britânico se demitisse, na sequência das amargas consequências da divulgação dos ficheiros de Jeffrey Epstein.

Tim Allan, diretor de comunicação de Starmer, declarou esta segunda-feira que ia abandonar o governo. O facto ocorreu menos de um dia depois de Morgan McSweeney, chefe de gabinete de Starmer e o seu conselheiro mais próximo, se ter demitido devido ao seu papel na nomeação de Peter Mandelson - um amigo de Jeffrey Epstein - para embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos no ano passado.

A demissão de Allan aumenta a sensação de que o escândalo em torno da nomeação de Mandelson não pode ser contido e pode significar o fim do mandato de Starmer, apenas 19 meses depois de o Partido Trabalhista ter chegado ao poder numa eleição esmagadora que lhe deu a maior maioria deste século no Parlamento.

Essa sensação tornou-se mais forte depois de Anas Sarwar, o líder do Partido Trabalhista Escocês, ter rompido com a hierarquia na tarde desta segunda-feira e ter apelado à demissão de Starmer, tornando-se a primeira figura sénior daquela ala a fazê-lo em público.

“A distração tem de acabar e a liderança em Downing Street tem de mudar”, disse Sarwar, defendendo que a decisão de pedir a saída de Starmer lhe causou “mágoa e dor pessoal”, mas justificando que uma mudança de direção era necessária antes das eleições locais em maio, que há muito se espera que sirvam como um referendo sobre a liderança de Starmer.

A opinião pública britânica desiludiu-se com Starmer quase assim que o elegeu em 2024. Embora o Partido Trabalhista tenha prometido uma “década de renovação nacional” - o que exigiria que ganhasse duas eleições -, uma série de erros políticos e de mudanças no topo do governo levaram os índices de aprovação de Starmer a níveis recorde. Os problemas dos trabalhistas têm beneficiado o partido populista Reform UK, que lidera as sondagens há mais de um ano.

Starmer está a enfrentar a sua maior crise até agora, devido à sua decisão de nomear Mandelson - um veterano político trabalhista - como embaixador nos EUA, apesar da sua conhecida amizade com Epstein, que continuou após a condenação do financeiro em desgraça, em 2008, por ter solicitado a prostituição de uma rapariga menor de idade. As revelações de Mandelson dominaram os media britânicos durante dias, transformando-se num dos maiores escândalos políticos do país neste século.

Starmer demitiu Mandelson em setembro, depois de uma série de e-mails ter revelado pormenores incómodos sobre as suas ligações a Epstein. Outros pormenores sobre a ligação de Mandelson a Epstein surgiram quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou, no mês passado, milhões de documentos relacionados com o financeiro em desgraça. Alguns desses documentos pareciam mostrar que Mandelson, quando era secretário de Estado dos Negócios do Reino Unido em 2009, passou a Epstein informações sensíveis ao mercado.

A polícia britânica iniciou uma investigação criminal sobre a má conduta no exercício de cargos públicos e efetuou buscas em duas propriedades ligadas a Mandelson na semana passada. A CNN não conseguiu contactar Mandelson para comentar o assunto.

Entretanto, os partidos da oposição - e mesmo figuras do Partido Trabalhista - apelaram a Starmer para que divulgasse documentos relacionados com a decisão do seu governo de nomear Mandelson embaixador nos EUA.

Numa declaração feita no domingo, McSweeney - um protegido de Mandelson - assumiu “toda a responsabilidade” por ter aconselhado Starmer a fazer a nomeação.

"A decisão de nomear Peter Mandelson foi errada. Ele prejudicou o nosso partido, o nosso país e a confiança na própria política“, afirmou McSweeney, acrescentando que continua a apoiar ”totalmente" o primeiro-ministro.

Starmer disse na semana passada que Mandelson tinha mentido sobre a extensão da sua amizade com Epstein e que as revelações da última publicação de documentos do DOJ eram “para além de enfurecedoras”.

Num discurso dirigido à sua equipa, esta segunda-feira de manhã, Starmer voltou a criticar Mandelson, dizendo que o seu “comportamento vergonhoso” é “totalmente incompatível com o serviço público”, de acordo com uma nota de Downing Street.

Mas se Starmer esperava reafirmar o seu controlo do poder no início de uma nova semana, esse controlo foi mais uma vez abalado pela demissão de Allan, outro aliado próximo, que entrou como diretor de comunicação há cerca de cinco meses.

"Decidi demitir-me para permitir a criação de uma nova equipa para o N.º 10. Desejo ao primeiro-ministro e à sua equipa o maior sucesso", afirmou Allan numa breve declaração.

Starmer enfrenta agora uma batalha difícil para convencer o seu partido de que continua a ser a pessoa certa para liderar o país. Numa demonstração coordenada de apoio, na tarde desta segunda-feira, membros do gabinete de Starmer foram ao X para defender o caso do primeiro-ministro.

David Lammy, o vice-primeiro-ministro, disse que Starmer ganhou um mandato “de cinco anos para cumprir o manifesto do Partido Trabalhista ... Não devemos deixar que nada nos distraia da nossa missão de mudar a Grã-Bretanha e apoiamos o primeiro-ministro ao fazê-lo”. Yvette Cooper, a ministra dos Negócios Estrangeiros, frisou que a liderança de Starmer era necessária “não apenas em casa, mas no cenário global”.

No final da tarde desta segunda-feira, o primeiro-ministro deverá falar com os membros da bancada trabalhista do parlamento - que são quase 400 - numa tentativa de reforçar o seu apoio cada vez menor.

A decisão de Sarwar de pedir a demissão de Starmer pode encorajar os legisladores trabalhistas a fazerem o mesmo. O líder do Partido Trabalhista escocês disse ter falado com Starmer antes de pedir a sua demissão, “e penso que é seguro dizer que ele e eu discordámos”.

“Houve demasiados erros”, disse Sarwar. "Prometeram que iam ser diferentes, mas já aconteceu demasiada coisa. Houve coisas boas? Claro que sim, houve muitas, mas ninguém as conhece e ninguém as consegue ouvir porque estão a ser abafadas. É por isso que isto não pode continuar".

